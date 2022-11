Quejas en Sagunt por el estado de los campos de fútbol

La presentación del Fútbol Base Sagunto y un partido liguero más en Segunda RFEF del Atlético Saguntino han dejado de manifiesto el descontento en Sagunt por el estado de ambos terrenos de juego. Las principales problemáticas que ambos comparten son los accesos por el cauce del Palància y el deterioro del césped artificial, aunque se añaden otros que complican la práctica deportiva, según los protagonistas.

En el Nou Morvedre, estas quejas son más conocidas por la circunstancia de que la propiedad del campo sea de la Real Federación Española de Fútbol. Pendientes todavía de la firma del convenio con el ayuntamiento para que las arcas municipales financien la sustitución del terreno de juego, los aficionados rojillos expresaron su malestar con varias pancartas, que apuntaban a la federación. Con la esperanza de que estas limitaciones no eviten la disputa de la Copa del Rey en el feudo romano, en los próximos días se espera que llegue la firma del acuerdo entre las partes para desbloquear la inversión.

En el caso de los campos de Xulla, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, es quien ha alzado la voz para denunciar, además de las grandes cuestiones, como los accesos "tercermundistas", los pequeños arreglos de mantenimiento los que lastran la funcionalidad de las instalaciones. "Llevan meses esperando la instalación de unas ruedas para las porterías de fútbol 11, tampoco se han restituido los grifos de las fuentes desde antes de la pandemia, el riego pierde agua y tampoco se hace nada contra las recurrentes plagas de mosquitos".

Según el popular. "las denuncias de los clubes ante la falta de mantenimiento con este tripartito comienzan a ser un clásico y ponen de nuevo de manifiesto la pasividad del equipo de gobierno a la hora de resolver problemas". Muniesa añade que "son ejemplos de otras muchas cuestiones relacionadas con el mero mantenimiento de las instalaciones, que no se llevan a cabo y perjudican claramente a la práctica del deporte".

El concejal de Deportes asegura que solo tiene constancia de los problemas con los accesos y el césped artificial

Muniesa insiste en que "sabemos la excusa de no hacer nada con los accesos, que son los efectos de la judicializada ampliación del by pass, y nos preguntamos que floja justificación ponen ahora para no llevar adelante un paquete de mínimos que exige la propia seguridad de las instalaciones deportivas. No hablamos ya de las necesarias inversiones, sino de reparaciones mínimas". Para el popular, "no es un hecho aislado, sino que tanto el FB Sagunto como otros clubes piden que se haga algo". El portavoz del PP en Sagunt señala que este problema "igual forma parte de la curiosa estrategia del gobierno liderado por Darío Moreno de parar los temas para luego decir que los ha desatascado".

Por su parte, el concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, reconoce que "conozco las reclamaciones para que se mejoren los accesos y para que se proceda al cepillado del césped artificial, pero del resto de deficiencias no tenemos constancia en el departamento", según reconoce en palabras a Levante-EMV.