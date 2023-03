"El contrato de Seat debe garantizar el futuro de Pilkington en Sagunt"

La plantilla de Pilkington en Sagunt ve el futuro con más optimismo después de que la firma haya comunicado que Seat la ha escogido para fabricar más de 500.000 piezas de vidrio al año entre parabrisas y lunetas de varios modelos eléctricos y del Volkswagen T-ROC, a partir de 2026.

De momento, queda por concretar qué carga de trabajo recaerá en esta factoría saguntina que, como informó Levante-EMV, llegó a ver peligrar su continuidad ante el anuncio del cierre de la línea de laminado pero, finalmente, dio marcha atrás a esa medida y a más de cien despidos, después de semanas de movilizaciones de la plantilla y gestiones de las administraciones al más alto nivel.

Tras un acuerdo que incluyó significativos ajustes salariales, el presidente del comité de empresa, Rubén López, no tiene dudas de que "el contrato de Seat debe garantizar el futuro de Pilkington en Sagunto. Y si no lo hace, exigiremos esa carga de trabajo que nos garantice no solo la continuidad, sino el crecimiento".

López reconocía en este sentido que, ahora mismo, "cada dos por tres estamos en ERTE" y "es justo que tengamos un futuro estable, pues los ajustes que asumimos son los que han permitido abaratar el coste de las piezas y facilitar la entrada de esos nuevos modelos", decía admitiendo que "esos nuevos contratos implican un volumen de trabajo muy fuerte e incluso permitirían derivar un porcentaje de trabajo a otra planta, siempre que el grueso se quedara aquí, que somos los que hemos permitido marcar esa tarifa después de conseguir la continuidad de la empresa con nuestras movilizaciones y no aceptando más de cien despidos y el cierre de la línea de laminado".

"Sacrificio"

En UGT recuerdan, además, que a parte de llevar en ERTE sin complemento salarial desde 2019, la plantilla de Pilkington en Sagunt "está aportando a la empresa parte de las pagas extras durante tres años, así como una congelación salarial durante el mismo periodo y que finaliza el año próximo". Por ello, desde el sindicato consideran que "este futuro laboral se ha logrado por el esfuerzo económico que están realizando los trabajadores y trabajadoras de la planta en Sagunto y confían en que la multinacional "lo tenga en cuenta de cara a destinar la mayor carga productiva posible a la planta de Pilkington en Sagunto".

Desde CC OO a nivel comarcal también se destacó que "el contrato de Seat está sentando las bases para garantizar la continuidad de Pilkington en Sagunt". Ahora solo falta que esas buenas previsiones "se concreten sobre el papel", como remarca López.