La elección del Teatro Romano de Sagunt para la grabación del vídeo que presentará a Blanca Paloma en el festival de Eurovisión "dará a conocer el destino Sagunto a un público potencial de 200 millones de personas". Así lo subrayan desde la delegación municipal de Turismo, que consideran que esta selección no ha sido casual, sino fruto del trabajo llevado a cabo durante años por su "Film Office".

La delegación de Turismo ve decisiva su "rapidez" para que Blanca Paloma grabara su "postal" en la ciudad; un vídeo que se emitirá para presentar a la cantante antes de su actuación este próximo sábado 14 de mayo.

Como explican desde el departamento, el pasado mes de abril, la televisión británica BBC contactó con la Sagunto Film Office para grabar la postal previa a la actuación de la representante española en Eurovisión. "La productora de Eurovisión buscaba un teatro romano y Sagunto se impuso a otras candidaturas gracias a la rápida gestión de los permisos y a la coordinación del Ayuntamiento de Sagunt con Conselleria y la dirección del Museu Arqueológic, para retirar algunos elementos de las obras que se estaban realizando en el teatro", afirman desde el área de Turismo del ayuntamiento.

El nivel técnico del rodaje, según explican, "fue de los más exigentes que se han visto, ya que para crear la postal de 30 segundos, el equipo estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde". Desde el consistorio también decían entender el nivel de exigencia "para un vídeo que verán 200 millones de personas en todo el mundo, y que dará una publicidad a la ciudad que no se podría pagar de ninguna forma", subrayan.

Desde el departamento se han pronunciado en esta línea, después de que la BBC haya hecho público en sus redes sociales el 'making of' de la grabación destacando "The world is Blanca Paloma's stage! What a setting for a #Eurovision2023" (El mundo es el escenario de Blanca Paloma! Vaya una localización para Eurovisión 2023).

Junto a ello, revelan que "desde la delegación eurovisiva se ha agradecido la labor de la Film Office de Turismo Sagunto" y también destacan una curiosidad: Que el personal de esta última "aparece en el vídeo como parte del Superteam (superequipo) al que elogia Blanca Paloma".

La delegación de Turismo de Sagunt recuerda que, tras seis años de trabajo en la Film Office, ésta ha gestionado la grabación, entre otras, de series como Perdida y La Ruta de Atresmedia y películas como El lodo, con escenas en la Marjal dels Moros y el Grau Vell. Además, el centro histórico de Sagunt ha sido escenario de la película de Bollywood Srkaru Vaari Paata; y las playas de Sagunt junto a otras localizaciones, protagonistas en la película Nosotros no nos mataremos con pistolas; todo, gracias en parte a la web www.saguntofilmoffice.com que muestra todas las localizaciones, formularios, noticias y listados de empresas y asociaciones locales.