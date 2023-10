Benifairó de les Valls ha preparat la diada del 9 d’Octubre amb un cap de setmana replet d’actes culturals.

La novetat d’aquest any és que l’acte institucional que té com a costum fer-se a la plaça 9 d’Octubre a les 11:30 hores, amb una ofrena floral, estarà obert a totes les associacions locals.

A més a més, els xiquets i xiquetes del CEIP l’Ermita de la localitat ballaràn el Ball de Nanos o Cabuts i, com els darreres anys, es repartiran els premis RIF 2023 que otorga l’ajuntament a persones i entitats, així com els relatius a l’Ús del Valencià en el comerç; uns últims guardons que, per segony any, ha impulsat el consistori amb la col.laboració de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

«Serà un 9 d’Octubre marcat per la participació ciutadana i on gràcies a la Diputació de València, al Gremi Artesà d’Artistes Fallers i a Vicent Sancho Fort, artista faller, es plantarà a la Plaça de l’Església, el dia 6 d’octubre, la falla Beni “Fill de», que es cremarà el dia 8 a les 20 hores», explicava Adela Alba, regidora de Cultura i Participació ciutadana.

Jocs i música

La falla anirà acompanyada el dissabte d’activitats i jocs per als més menuts del poble, organitzats a les 17 hores per l’Espai Jove de la Mancomunitat, i amb una xocolatà.

L’adeu als ninots arribarà el diumenge amb la cremà prevista per a les 20 hores, però abans està programat un joc participatiu “Tica i el tresor valencià”, a les 17 hores, i l’actuació del cantautor Joan Valls, prevista a les 18,30 hores a la plaça de l’església.

Finalment, del dia 4 al 8 d’octubre pel matí s’exposaran en la Casa de Cultura els cabuts realitzats pel CEIP l’Ermita i l’Espai Jove de la Mancomunitat de les Valls.