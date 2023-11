La asociación vecinal de la Ciutat Vella de Sagunt ha querido manifestar públicamente su malestar con cuestiones "que afectan negativamente al barrio" pero son factibles de solucionar a nivel municipal "con un poco de interés".

Sus preocupaciones se centran en aspectos que, en su opinión, "no solo afectan a la calidad de vida del vecindario de Ciutat Vella, sino también la imagen de la ciudad, puesto que nuestro barrio como conjunto histórico-artístico es un espacio patrimonial en él mismo y la principal vía de acceso a los más importantes monumentos de Sagunto". Así lo afirman en un comunicado remitido a Levante-EMV donde aseguran que estos problemas "han sido comunicados a los responsables institucionales sin que hayan sido atendidos" y "se vieron especialmente agravados con la celebración del Mercado Medieval".

De entrada, creen que la prohibición de aparcar en determinadas zonas del barrio con motivo de ese mercado "fue de nuevo abusiva e injustificada, tal y como también ocurre de manera reiterada durante el festival Sagunt a Escena. Se prohibió aparcar del 4 al 10 de octubre, 7 días. Al menos los dos primeros días era innecesario", dicen además de considerar que el no poder aparcar "supone un grave inconveniente para el vecindario, puesto que no disponemos de una alternativa mínimamente aceptable e implica por su repetición una falta de sensibilidad hacia las personas que residimos en Ciutat Vella, incluidas las que tienen problemas de movilidad".

También afirman haber recibido quejas respecto al control del acceso para vehículos rodados "y la falta de información tanto para vecinos como para visitantes". Según apuntan, "esta falta de control se extiende en todo el año y genera graves conflictos de convivencia. Ciutat Vella es un Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural (BIC), que merece toda la protección y donde no pueden acceder los no residentes, pero donde cada día comprobamos que entran vehículos no autorizados", aseguran.

A esto le suman "una deficiente recogida de los residuos urbanos" y "olvidos" en la colocación de contenedores que propiciaron una "imagen deplorable", con bolsas de basura por el suelo. En este sentido, insisten en pedir soluciones "para punto de contenedores de la plaza Mayor, que lejos de solucionarse es cada vez más impresentable a causa de la falta de higiene y de los malos olores que provoca", dicen considerando que ésta "no es la mejor tarjeta de presentación justamente en el punto por donde pasan todos los visitantes y turistas. Una auténtica vergüenza".

Además, reprochan la tardanza en recolocar los maceteros grandes de los olivos, después de cualquier acto. "No se vuelven a situar a su lugar durante semanas e incluso meses", dicen.

Desmarque

La directiva de la asociación vecinal, no obstante, se ha desmarcado de un reciente comunicado del PP municipal sobre el estado del barrio. Así, ha dejado claro que la entidad no les transmitió oficialmente ninguna crítica que justificara que los populares afirmaran que "los vecinos, concretamente desde la Asociación Vecinal de Ciutat Vella, nos comentan la lamentable situación de los que allí viven, rodeados de excrementos de perro, marcas en el suelo y ríos de orín que en verano se intensifica el olor y es una situación insufrible".

Para la directiva, "debe haber habido alguna confusión, porque nosotros no les hemos dicho nada", decían además de asegurar que no comparten la visión transmitida por el PP municipal sobre el estado "de abandono y suciedad" de la zona o que la ocupación de casas en la zona vaya en aumento. "Aquí, en esos asuntos, vivimos los mismos problemas que en otros barrios. Pero en ningún caso hay una degradación generalizada, ni tanta como reflejaron en su nota", decían.