El mal estado del aparcamiento junto a la estación levanta ampollas en Sagunt

El mal estado del aparcamiento situado junto a la estación de Renfe de Sagunt está levantando ampollas entre los usuarios de un espacio que no solo es insuficiente para la demanda existente, sino que arrastra desde hace tiempo problemas de baches, señalización e iluminación, tal y como ya denunció el pleno municipal hace tres años.

Uno de estos vecinos, Valentín Fernández, ha decidido exponer este malestar y poner reclamaciones tanto a Renfe como al ayuntamiento por la falta de accesibilidad de un lugar que tiene plazas reservadas a discapacitados "pero lejos de la entrada y sin facilidades para llegar hasta ellas". A esto le suma que el lugar "es un patatal" y "se queda pequeño a diario, lo que lleva a muchos coches a estacionar como pueden”; una última cuestión que se ha traducido en varias multas de 200 euros, como han confirmado a este diario desde la Policía Local, puntualizando que solo actúan "en los casos en los que son requeridos, cuando se detectan incumplimientos".

Plaza reservada a discapacitados, alejada de la estación. / Tortajada

Fernández admite que a él mismo le pusieron una de estas sanciones el pasado día 8 "por aparcar en espacio reservado para peatones cuando, en realidad, no hay paso de peatones en el parking”, apunta. Con todo,, va más allá y se pregunta por qué no se amplía por la zona colindante que ahora mismo utiliza a Adif para usos propios. “No tiene sentido fomentar su uso con viajes gratuitos, si no se puede dejar el coche”, afirma en la línea de lo ya expresado en algunos debates plenarios en el ayuntamiento.

Preocupación municipal

La situación de este aparcamiento, como ha venido informando Levante-EMV, preocupa desde hace tiempo a las autoridades municipales e incluso motivó un acuerdo plenario en octubre de 2021, donde el consistorio acordó reclamar a ADIF el reasfaltado, mayor accesibilidad, más accesos y espacios de sombraje. La cuestión volvió al hemiciclo en abril de 2023, al ver que todo seguía igual.

Zona anexa de uso exclusivo de Adif. / Tortajada

Finalmente, fue Renfe quien impulsó una ambiciosa reforma del lugar presupuestada con unos 735.000 euros, tal y como adelantó este diario. Esta obra se adjudicó hace unos meses a la empresa Mantenimientos de Estaciones SL por 550.740,38 euros. Sin embargo, la compañía ferroviaria asegura estar pendiente de que esta firma pueda iniciar los trabajos en cuanto reciba el visto bueno de la Conselleria de Cultura al seguimiento arqueológico previsto en la zona. "La documentación se le presentó la semana pasada así que, cuando se tenga su autorización, podrá empezar la obra", precisaban desde Renfe a preguntas de este rotativo.

"No es suficiente"

Aun así, desde el gobierno municipal siguen considerando que la actuación prevista se queda corta. "Servirá para poner fin al deterioro del asfaltado, pero desde el ayuntamiento seguimos reivindicando que esto no es suficiente. Necesitamos una mejora de los accesos y un mayor número de plazas", insisten.