Apoyo en Sagunt para reabrir La Nau entre críticas al retraso

La demanda de la Conselleria de Cultura de un pronunciamiento municipal antes de impulsar de nuevo la reapertura de La Nau de Talleres Generales ha sido bien encajada por el alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno.

«Es una buena noticia que, después de este primer año de legislatura, la Conselleria de Cultura vuelva a marcar como prioridad la intervención en la Nave de Talleres», decía el primer edil después de que la directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, hiciera este planteamiento en una reciente reunión con los portavoces municipales.

Desde Cultura, como adelantó este diario, se pidió que el consistorio concrete los usos que quiere dar a esta antigua nave de AHM que llegó a ser sede de la fallida Ciudad del Teatro; una cuestión sobre la que el alcalde no tiene dudas. «Esta intervención debería ser pensando en un uso polivalente que permita llevar a cabo tanto conciertos como por ejemplo exposiciones comerciales y, por supuesto, usos culturales vinculados a su carácter de patrimonio industrial», afirma.

El alcalde defiende que la gestión del espacio quede a cargo de la Fundación de Patrimonio Industrial pues, según explica, «es una entidad más flexible, más ágil y que asegura que las ganancias obtenidas por esa actividad privada que, a futuro se pueda llevar a cabo allí, revierta en beneficio de todo nuestro patrimonio». «Desde este punto de vista, consideramos que la intervención debería ser relativamente sencilla asegurando que podemos llevar a cabo todos los usos posibles», añade remarcando que el espacio es una "joya de nuestro patrimonio industrial».

Moreno garantiza que la Conselleria «contará con la máxima colaboración por parte del ayuntamiento para que esta intervención sea una realidad en menor tiempo posible», decía además de recordar que fue en 2018 cuando la Generalitat adquirió este inmueble, «resolviendo parte de los problemas que venía arrastrando", pero queda pendiente acondicionarlo y reabrir al público.

Críticas desde EU-Podem e IP

Después de que Tébar reconociera en la reunión con los responsables municipales que Cultura sigue gestionando la rescisión del contrato firmado hace 5 años para rehabilitar La Nau, el portavoz de EU-Podem, Roberto Rovira, y el de IP, Manuel González, coincidían en cuestionar la lentitud de ese procedimiento que la Conselleria inició a finales del año pasado.

«Todo son excusas. Pedir la opinión del ayuntamiento sobre los futuros usos e incluso plantearse licitar la redacción de un nuevo proyecto es retrotraernos a la situación de 2019», dice Rovira.

«Estamos muy descontentos. Hay retraso y, pese a los desprendimientos en el tejado, no quieren intervenir en él hasta que no resuelvan el contrato. Esto huele a enredar la madeja para que no salga adelante», afirma el segregacionista.

