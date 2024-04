Ezpeleta: "No nos ha comprado la F-1, nos ha comprado Liberty Media, que es el paraguas de los dos"

“Ya lo dije en el comunicado que hicimos público las dos partes, estoy sumamente orgulloso y satisfecho del trato alcanzado con Liberty Media, que será, sin duda, sumamente beneficioso, seguro, para ambas partes. Los dos nos hemos buscado mutuamente y, al final, hemos llegado a un acuerdo muy satisfactorio para todo el mundo”, ha comentado Carmelo Ezpeleta a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, una vez consumada la venta de Dorna Sports, en un 86%, a la compañía Liberty Media, organizadora del Mundial de F-1. “Una cosa sí me gustaría dejarla muy clara, con buen tono, con muy buen tono, con muy buenas palabras, pero con contundencia: no me gusta que se diga que la F-1 ha comprado MotoGP. Porque no es verdad, no es cierto. F-1 y MotoGP vivirán bajo el mismo paraguas protector e impulsador, que es Liberty Media, pero nosotros seguiremos siendo independientes, autónomos”.

Ezpeleta, que ha confirmado que es uno de los pocos que no ha vendido sus acciones de Dorna Sports a Liberty Media (hay quien dice que se trata de más del 10% de las acciones) y, por tanto, seguirá al frente de la compañía, en unión su amigo Enrique Aldama, responsable Financiero y de Operaciones, el norteamericano Dan Rossomondo, Director General Comercial y Carlos Ezpeleta Jr. como Director General de Dorna Sports. Los cuatro altos cargos, es decir, el 'staff' de Dorna Sports han sido yan confirmados por los nuevos propietarios.

Cosas muy distintas

“Y digo, insisto con muy buen todo, que no nos ha comprado la F-1 porque, como todo el mundo sabe, el Mundial y el deporte de los monoplazas no tiene mucho que ver con el campeonato de motos y, menos aún, con MotoGP”, continuó explicando Ezpeleta. “Nuestros acuerdos con los circuitos, nuestras relaciones con los pilotos, nuestras charlas y evoluciones técnicas con las fábricas e, incluso, nuestra armonía con las escuderias, con los equipos, no tienen nada que ver con la F-1. Es más, la F-1 ni siquiera tiene un IRTA, es decir, una asociación que represente a todos los equipos y con la que estamos continuamente en contacto. Y más aún: nuestro acuerdo con la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) no tiene nada que ver con el que tiene la F-1 con la FIA (Federación Internacional del Automóvil). Eso no significa que no nos complementemos y mucho. Quisiera recordar que, en 1991, cuando yo empecé en esto, ya convivimos con Bernie Ecclestone y, en 1993, le compramos su parte del Mundial de motos. Nada es nuevo para mi equipo”.

Se da la circunstancias que los mismos argumentos de Ezpeleta han sido utilizados hoy, en una entrevista concedida a la TV norteamericana CNBC, por Greg Maffei, CEO de Liberty Media, para argumentar que Dorna Sports y el equipo de Ezpeleta seguirá al frente “de una compañía y un deporte que ha crecido muchísimo y que nos parece que tiene un potencial enorme para llegar a muchos más espectadores y países”.

"Las motos seguirán siendo de pago, aunque hagamos acuerdos puntuales para que se vean algunas carreras en abierto. Necesitamos el dinero de las televisiones para sufragar el 50% de los gastos de los equipos de MotoGP" Carmelo Ezpeleta — CEO de Dorna Sports

Y, sí, de eso habla también el CEO de Dorna Sports. “Insisto, puede que lo que nos faltaba era aprovechar el impulso, la experiencia y los medios de una compañía como Liberty Media para poder explicar más y mejor qué es, cómo es y cómo funciona este maravilloso deporte y espectáculo que organizamos. Y eso significará, sin duda, ponernos al alcance de más gente, en más países, con más audiencia en vivo y en directo”.

TV de pago, siempre

Ezpeleta considera poco probable que la firma alemana BMW, que ya empieza a ganar en el Mundial de Superbikes, entré de inmediato en MotoGP “entre otras razones porque pronto, dentro de un mes o algo más, saldrá el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en el 2027 y, por tanto, no les saldría a cuenta hacer una moto para ahora y otra para dentro de dos años”.

Y, en una charla con la web italiana gpone.com, especializada en motociclismo, descartó, por completo que, en un futuro inmediato, puedan verse los grandes premios en abierto, confirmando que la televisión siempre será de paga. “Nosotros sufragamos el 50% de los gastos de todos los equipos de MotoGP y, por tanto, necesitamos el dinero que nos pagan las televisiones para mantener el altísimo nivel de profesionalidad y competitividad de los equipos de la máxima categoría”.

Eso sí, Ezpeleta no descartó que se estudien los casos que vayan surgiendo poco a poco como, por ejemplo, que algunas televisiones ofeezcan algunas de las carreras al ‘sprint’ de los sábado o que alguna TV, como ocurrirá durante los próximos meses en España, cuando Atresmedia TV ofrezca, en directo y en abierto, las carreras de Jerez, Barcelona y Valencia, no solo de esta temporada sino también del 2025.

