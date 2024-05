Aleix Espargaró anuncia su retirada en la previa del GP de Cataluña

Aleix Espargaró, de 34 años, el piloto que ha ganado solo tres carreras (Argentina-2022, Gran Bretaña-2023 y Barcelona-2023) de las 326 que ha corrido (de momento) durante los últimos 21 años, que solo se ha subido al podio en 12 ocasiones, que solo ha logrado cinco ‘poles positions’ y que tan solo ha logrado cuatro veces la vuelta rápida en carrera, ha anunciado este mediodía en el Circuit de Catalunya, en Montmeló, en una sala de prensa en la que solo pudieron entrar el 25% de la gente que no quería perderse el evento (cosa de la remodelación del flamante trazado catalán), que, una vez concluida esta apasionante temporada, colgará el casco y se dedicará a vivir (aún) mejor y, sobre todo, “a disfrutar de la maravillosa familia que tengo y de los muchos amigos que he conseguido mantener”.

‘Il Capitano’, como lo conocen en el equipo Aprilia, estuvo acompañado de todo el ‘paddock’ de MotoGP y más allá de la categoría reina, empezando por sus padres, Anna Villà y Genis Espargaró, su esposa Laura Montero ("lo más grande que tengo"), sus mellizos Max y Mia, alguien quiso detectar a su pareja de ‘beagles’, Pippa y Zuki, pero nadie los vio, ni siquiera entre el enjambre de pilotos que había en el abarrotado recinto, desde Marc Márquez hasta Pedro Acosta y, por descontado, su hermano ‘Polyccio’, que fue quien provocó las primeras lágrimas de Aleix cuando su hermano le agradeció todo, todo, todo lo que había hecho por él.

Vida apasionante

Aleix se va sabiéndose un privilegiado. Aleix se va agradecido a la vida “aunque nadie pensó que me llegaría el éxito, la victoria, la felicidad en la pista tan, tan, tan al final de mi carrera”. Aleix se va dejando un montón de amigos y, sí, también bastante gente que no le cae bien del todo. “Lo sé, lo sé, he cometido muchos errores en mi vida por ser tan desprendido al hablar, por hablar más con el corazón que con la cabeza”.

Aleix se va en un momento de enorme descontrol en su cabeza, perfectamente equipada y madura. “No es tanto descontrol, como que ella cree que yo podría seguir corriendo, podría contribuir aún algún año más a este maravilloso deporte y mejor espectáculo, pues me ve en forma, con un físico capaz de aguantar la presión de los jóvenes, es más, me ve delante, pero el debate lo ha ganado el corazón: Aleix hay que parar, ya está, hasta aquí hemos llegado y disfrutado, ahora toca vivir otra vida, la de la familia, a la que todos nosotros tenemos demasiado abandonada. Quiero ver crecer a mis hijos. Bueno, no solo eso, quiero ayudarles a ser buena gente”.

Aleix Espargaró ha anunciado hoy, en Montmeló, que, a final de temporada, se retira / ALEJANDRO CERESUELA

El mayor de los Espargaró empezó reconociendo que su trayectoria deportiva ha sido, sino la más esperpéntica y extraña de todas, una muy, muy, original. “Ha sido una vida deportiva muy desestructurada. Ningún guionista de Hollywood hubiese sido capaz de inventar una historia así, es decir, que mi primera victoria en el Mundial, después de muchísimos años y centenares de carreras, fuese con Aprilia, una marca que no había ganado nunca. Aquella jornada, en Austin (Texas, EEUU) fue el más feliz de mi vida. Perdón, aquel y el de hoy, que ya lo he dicho, que me he soltado, que me quedo en paz al anunciar que lo dejo”.

Aleix se siente muy, muy, orgulloso de todo lo que ha hecho. Y hace bien. Y, claro, cómo no, agradeció a Aprilia todo lo que han supuesto los últimos tres años, en los que hemos construido todo un sueño, el mayor de los sueños. Aprilia es mi casa, es el patio de mi colegio, aquí he sido más feliz que en ningún otro sitio.

Ni que decir tiene que Aleix Espargaró, que recibió una ovación de decenas y decenas de amigos, se dirigió, finalmente, a todos sus colegas, que estuvieron presenciando su conferencia de prensa, y les ha agradecido todo lo que le han ayudado en este camino. “Espero no haberos fallado y, sobre todo, me gustaría que supieseis que siempre, siempre, he intentado hacerlo lo mejor posible”.