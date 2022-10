Que la Comunitat Valenciana es tierra de grandes chefs no es un secreto. Los fogones valencianos son una de las canteras más importantes del sector y cada vez reciben más reconocimientos, no solo de la crítica especializada sino también del propio público. Uno de los reconocimientos más deseados por estos locales son los premios "Traveller choice" que otorga el portal Tripadvisor a partir de las recomendaciones y reseñas que hacen los comensales. Cada año, esta página web elabora un listado con los mejores restaurantes en diferentes categorías. Una de ellas es la restauración más top, los restaurantes de lujo. Aquellos locales que no escatiman ni en calidad ni en precio. Una experiencia gastronómica total que no deja indiferente ni al paladar ni al bolsillo. Y aquí también tienen mucho que decir los restaurantes valencianos.

Y es que cuatro de los diez restaurantes de lujo recomendados en España por Tripadvisor está es valenciano. Casi la mitad de los restaurantes más top y mejor valorados por quienes los han visitado están en la Comunitat Valenciana. Los locales valencianos comparten premio con templos de la talla de Martín Berasategui y no precisamente por la opinión de los críticos, sino de los propios clientes. Los cuatro restaurantes valencianos de lujo recomendados por Tripadvisor El Xato, en La Nucia. Ocupa el segundo puesto en la clasificación. Tiene varios menús disponibles. El más caro es el menú centenario por 147 euros. Meat Market, en València. Ocupa el quinto puesto, junto en la parte media de los premios. Tiene un extensa carta de platos y varios menús disponibles. El ejecutivo cuesta 39 euros y el resto de menús previa reserva oscilan entre los 35 y 45 euros. Una de sus especialidades es el cocido. Restaurante Templo, en Alicante. Es el séptimo mejor valorado. Su especialidad es la carne. Tiene, al igual que el resto varios menús según la maduración. Uno de los favoritos incluye croques de cecina, canelones de vaca vieja, mollejas de ternera y de principal, chuletón de al menos 60 días de maduración. Todo por 58 euros para grupos de por lo menos 60 personas. Selecte Restaurante, en Elx. Es el décimo restaurante mejor valorado y cierra el listado de los restaurantes elegidos en España.