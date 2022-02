Tania fue una de las concursantes de la Isla de las Tentaciones que más apoyos tuvo durante la emisión del programa. Y es que la joven canaria se mostraba sincera, directa y respetuosa con las actitudes de su pareja como con sus compañeras y solteros de Villa Paraíso. Una vez puso un pie fuera de la isla todo cambió... y no a mejor.

Tras conocerse qué parejas de La Isla de las Tentaciones seguían juntas y cuáles habían roto impactó ver cómo durante el reencuentro se fundía en un apasionado beso con Alejandro que dejó con la boca abierta a Sandra barneda. La pareja, que salió rota de la hoguera final, -Tania optó por irse sola- se dio una segunda oportunidad.

La aparición de Stiven confesando que mantuvo relaciones sexuales con Tania tras su participación en el reality de Telecinco rompió los esquemas de Alejandro y puso a Tania en entredicho, pues ella no negó en contadas ocasiones.

No fue hasta los debates finales que la canaria se vio acorralada y admitió que tuvo un lío con Stiven, que ya no sabía cómo contarlo para que le creyeran.

Ahora ha salido a la luz el talento oculto de Tania. Incluso ella lo desconocía, y no es otro que la canción. "Muchos me han pedido que cante un poquito yo sola, y eso he hecho. Nunca me había atrevido, no he ido a clases, simplemente me gusta cantar. Esto para mi es un gran paso", revelaba Tania en su perfil de Instagram.