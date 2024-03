La séptima edición de "La Isla de las Tentaciones" emitió ayer el momento más esperado por excelencia: la hoguera final. En esta las parejas se reencuentran tras veinte días separados conviviendo con los solteros, ven las imágenes juntos y se dan las explicaciones necesarias para decidir si quieren terminar la experiencia juntos, solos o con un nuevo amor. Pero, inesperadamente, la hoguera de David y María fue irrumpida por una tentadora con imágenes inéditas para ver.

En el anterior programa de 'LIDLT 7', dejaban a los espectadores pendientes del tenso inicio de hoguera de David y María, con una María totalmente reticente a saludar a su pareja: "Cuándo veamos las imágenes y me expliques las cosas, me pensaré si quiero saludarte o no". Entonces Zaira, la tentadora de David, tablet en mano, entraba a la hoguera por primera vez en la historia de 'La Isla' para revelar contenido que no había salido a la luz. "¿Interrumpo algo? Tu que ibas de dar clases de tentadora y al final te las voy a tener que dar yo a ti", decía la valenciana dirigiéndose a María.

Zaira afirmaba que entre ella y David habían sucedido "tocamientos". Cosa que el albaceteño, sin dar crédito de la situación, continuaba negando rotundamente. "¿Cuándo han habido tocamientos entre tu y yo? ¿Qué estás diciendo, Zaira? No han habido tocamientos en la vida". Sin embargo, la tentadora continuaba muy firme en su posición: "Han habido varias cositas como jugueteos, él me ha tocado, yo le he tocado, y..."

Una duda que tan solo pueden resolver las imágenes de la tablet, ahora en mano de María, la novia: "Noticias frescas, mi amor. Hasta última hora voy a tener que ver imágenes que den vergüenza", le recriminaba a su pareja ante la desconcertante situación. La tensión se hacía más que palpable ante la espera.

Las imágenes enseñaban a David y a Zaira acostados en la cama de este. A su vez, se intercalaba otra escena en la que la valenciana explicaba lo sucedido a sus compañeras en la piscina: "Me pongo de piernas abiertas y le digo vámonos al baño a jugar un poco". Efectivamente, el video daba prueba del relato de Zaira. "Me dice, vete tú a por pasta de dientes. Me levanto yo a por pasta de dientes y empiezo a bajarme las bragas. Y él mirándome, haciendo como que estaba mirando a la pared", continuaba contando la valenciana.

"No te rías, eh. No te rías delante mía", advertía María ante las insólitas imágenes. Entonces, se ve a Zaira saliendo del baño, ajustándose la ropa interior, mientras continuaba narrando: "Luego me vuelvo a la cama, me abro de piernas y él se pone el cojín en la cara y empieza a mirarme". Con una mueca de desacreditación de David, terminaba una de las escenas más surrealistas vistas en "LIDLT 7". Pero aún quedaba hoguera por ver.

"Que vergüenza, hijo. Explícate", reclamaba María. "Yo no he hecho nada. Si ella se va al baño y hace eso ¿Qué quieres que haga yo? Mejor para mi que, aun así, me aguanto y no hago absolutamente nada y le digo vete a tu habitación", intentaba explicar David.

"David, si hay que decir la verdad, se dice la verdad ¿Contemplaste la escena de Zaira?", añadía la presentadora, Sandra Barneda. "Estoy diciendo la verdad en todo momento, me estaba poniendo cachondo, pero yo no hice absolutamente nada. Miré dos segundos y dejé de mirar", seguía insistiendo el albaceteño. "Te levantas y te vas que hay una puerta muy hermosa y te sabes la salida. Estoy flipando, tengo ganas de llorar, de gritar, de enfadarme, de irme a mi casa y de todo junto".

Entonces Zaira aclaró su motivación: "Yo no hago eso si a mi no me dan pie porque es que no soy de ese palo. A mi obviamente me atraía, me gustaba, estábamos jugando varios días anteriores y, al final, terminamos en ese punto". Después de esto, la tentadora abandonó la hoguera, y la decisión de abandonar juntos o solos quedaba en manos de la pareja.