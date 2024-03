Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Laura tiene un "flechazo" con Matías

Laura ha llegado a First Dates a buscar a su media naranja. Lo que nadie se esperaba era que quien iba a dejar prendada a la soltera era nada más y nada menos que Matías. Esperando a su cita sentada en la barra, no ha dudado en llenarle de halagos: "Qué guapo eres". Lo mismo le trasladaba a Carlos Sobera: "Es guapísimo, he tenido un flechazo. Tiene unos ojazos, estoy deseando que no entre mi cita, quiero cenar con este chico".

Por su parte Matias, aunque con mucha educación, no paraba de darle largas. Jaime, la cita de Laura, ha llegado a First Dates explicando que le habían sido infiel. Aún así, Sobera no ha dudado en decirle que si se distraía le iban a quitar a su cita. Jaime no ha dudado en hacer evidente que ella le había gustado físicamente y que había superado sus espectativas: "No me esperaba algo así".

Durante la cena Jaime no paraba de mirar embelesado a Laura. Ella, sin embargo, no hacía más que intentar cruzar miradas con Matías, y ha manifestado que considera que Jaime "no tiene nada que ver" con ella. De hecho, ha interrumpido la velada para ir al servicio y llamar a una amiga para contarle lo mucho que le gustaba Matías: "No he visto a un rubio tan guapo en mi vida". Su amiga, lejos de hacerle desistir, le ha animado a que fuera a por todas con él.

La soltera le da una notita con su número de teléfono al camarero

Cuando ha salido ha aprovechado que Jaime también ha ido al baño para ir a decirle a Matías lo mucho que le gustaba y le ha pedido una cita. Matías ha vuelto a darle largas recordándole que su cita es Jaime. Sin embargo, Laura ha vuelto a intentarlo y cuando Jaime se estaba poniendo el abrigo se ha acercado a la barra y le ha entregado al camarero un papelito con su número de teléfono: "Me gustas tú, mi corazón es tuyo. He tenido un flechazo contigo".