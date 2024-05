Almudena Cid es una de las gimnastas rítmicas más famosas de España. Con una carrera deportiva que se extendió por más de dos décadas, logró alcanzar múltiples medallas y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, tras su ruptura matrimonial con el que fuera presentador de Pasapalabra en Telecinco, Christian Gálvez, la deportista atravesó "el peor año" de su vida, tal como ella misma ha confesado.

La gimnasta y actriz considera que ya ha superado la crisis, pero reconoce que "ha sido un año muy complicado en lo personal. Escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio", comenta en una entrevista en la Cadena Ser. "Me afectó incluso a nivel físico porque perdí muchos kilos. No quiero volver a verme así: hay que comer, dormir y respirar", dice.

Almudena Cid ha escrito un libro sobre cómo ha superado el dolor que le supuso su ruptura con Christian Gálvez. 'Caminar sobre punteras' es la obra que habla sobre su "reconstrucción" y su vuelta a la vida y a los lugares que antes le eran habituales.

La gimnasta ha acudido esta semana a Pasapalabra, espacio que antes presentaba el que fuera su marido cuando estaba en otra cadena de televisión (actualmente se emite en Antena 3), para dar a conocer su libro y superar uno de esos escollos que tenía encallados en el alma.

Así lo puso de manifiesto durante la pequeña entrevista que le hizo el actual presentador, Roberto Leal, en el programa del miércoles 22 de marzo. Almudena Cid habló de una forma que tocó el corazón de todos los presentes en el plató y de todos los espectadores que seguían el programa desde casa.

"Algo muy importante para mí en esta reconstrucción es volver a recuperar espacios, lugares, momentos que para mí eran importantes, como es tomar el café en esa cafetería que para ti era importante en tu día a día". Y añadió ya con la voz quebrada: "Y también volver a Pasapalabra", programa que presentaba su exmarido y donde lo conoció al acudir como invitada.

Tras sus conmovedoras y conmovidas palabras, Roberto Leal se levantó y dio un gran abrazo a Almudena Cid, al tiempo que le aseguraba que Pasapalabra "era su familia".

La gimnasta, que no dejó de lucir una gran sonrisa durante todo el programa, agradeció el gesto y, aunque estuvo al borde del llanto, logró aguantar el tipo y asegurar que le regalaría su nuevo libro a Roberto Leal en agradecimiento por la invitación.