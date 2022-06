Después de dos años de paréntesis, el Consejo Regulador de la DO Valencia ha recuperado esta semana uno de sus eventos más emblemáticos, el de la Noche del Vino, una cita que ha cumplido 16 años y que se ha convertido en el mayor escaparate de vinos valencianos.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias volvió a ser el escenario elegido para esta jornada festiva, aunque en esta ocasión el showroom de bodegas se trasladó a las puertas del Museo Príncipe Felipe, donde la Denominación de Origen Valencia planteó una puesta en escena muy corporativa, integrando a las más de treinta bodegas participantes en un espacio común dominado por la imagen del organismo regulador.

A pesar de la amplitud del recinto, por momentos pareció no poder acoger a más público, quedando claro el notable poder de convocatoria que tienen hoy los vinos de la DO Valencia. Entre los invitados, se encontraban responsables de sumillería, restauradores, jefes de compra, propietarios de vinotecas, periodistas, prescriptores y un buen número de amigos y aficionados al mundo del vino que no quisieron perderse la oportunidad de poder catar decenas de referencias producidas en las cuatro sub-zonas en las que actualmente se divide la Denominación de Origen: Alto Turia, Valentino, Moscatel y Clariano.

Fue el momento perfecto para redescubrir grandes clásicos como Maduresa, Venta del Puerto, MalaVida, Trilogía, Mersé, El Miracle o Mariluna; pero también para conocer nuevas e interesantes propuestas como Cañas y Barro, Clos de Gallur, Cimera, Mazán, Casa Julia o Isidra y poder compartir impresiones con los enólogos y bodegueros que están detrás de su elaboración.

Amplia representación institucional

El acto contó también con una parte más institucional, arropada por los principales responsables de la Conselleria de Agricultura, con la consellera Mireia Mollà; el secretario autonómico, Roger Llanes; y el director general de Desarrollo Rural, David Torres, como representantes de la Administración Autonómica.

Dio la bienvenida el presidente del Consejo Regulador de la DO Valencia, Salvador Manjón, quién puso en valor el esfuerzo de viticultores y bodegueros por crear vinos de calidad reconocibles por los consumidores de todo el mundo. Manjón no quiso dejar pasar la oportunidad de solicitar a las administraciones un mayor esfuerzo en un momento «crucial» para el sector, y concluyó su intervención agradeciendo su apoyo y compromiso con los vinos de la DO Valencia a todos los presentes.

Reconocimientos a los mejores del año

Los organizadores han aprovechado estos dos años sin «Noche del Vino» para redefinir los reconocimientos que tradicionalmente se entregan en la velada. Este año se han abierto tres categorías: mejor proyecto vitícola, mejor proyecto enológico y mejor proyecto de enoturismo, así como las distinciones al mérito enológico y vitícola.

Los premiados se eligieron por medio de una votación entre los miembros del jurado, creado para tal fin entre una lista de tres nominados por categoría, resultando ganadores: Celler del Roure (mejor proyecto de enoturismo), Casa Los Frailes (mejor proyecto vitícola), Javi Revert (mejor proyecto enológico), Víctor Marqués (premio al mérito enológico) y Cosme Gutiérrez (medalla al mérito vitivinícola).

Además de estos reconocimientos, se hizo entrega durante el acto del diploma a los participantes en el VII Máster de Sumiller especialista en vinos valencianos.