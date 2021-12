Enguany el pont de la Constitució i la Puríssima ha estat una mena de mini vacances, de dissabte a dimecres gran part de la ciutadania les ha fet. En aquesta ocasió el calendari ha contribuït a crear una situació al meu parer prou irracional i que caldria considerar de nou. El Dia de la Constitució ha caigut en dilluns, es tracta d’un festa equiparable a la que existeix en altres estats del nostre entorn europeu, es tracta de posar de relleu el sistema constitucional de llibertats amb independència de les adscripcions ideològiques, i fins ni tot, del fet de que es considerem esta Carta Magna com un text inamovible o diguem-ne perfecte, o que, com alguns opinem, siga més que millorable i reformable.

Cas bastant diferent és cas el de «La Puríssima», el vuit de Desembre es referma el fet la virginitat o el estar lliure de pecat la Verge, un dogma proclamat per l’ Església Catòlica al 1854. Estem doncs acceptant una festa que ho deuria ser sols pels catòlics, alhora estem discriminant positivament una festivitat d’una religió, en tant altres religions o creences no gaudeixen de tal tracte especial. L’ adés esmentada Constitució proclama al article catorze la igualtat de tots els ciutadans i veda les discriminacions per raons entre altres religioses. Amb tot el respecte pels creients crec que no trobe raonable tal tracte de favor.

Els comentaris que vinc fent posen de manifest com mantenim tradicions, més llargues o més curtes, sense reparar o tindre més present la racionalitat i les necessitats socials. En molts altres estats veïns han ordenat de nou les festes, adaptant el calendari al temps. Al Regne Unit s’ han inventat un sistema de ponts anuals que programen les festes de forma equilibrada, en altres llocs conserven algunes tradicions i alhora han donat una solució laica. Ací seguim i seguim...i tenim allò de la pinta i mantellina, tal i com ho recorde al meu poble, a Xàtiva quan era menut als anys quaranta i cinquanta.

No seria,doncs, qüestió d’eliminar el nombre de dies de descans o festa, sinó tal vegada de deixar que cada confessió religiosa tingués les seus festivitats, sense afectar al calendari laboral, i confeccionar aquest darrer distribuint les festes amb un poc més de trellat, evitant com ha estat passant ara, deixant tants dies sense alguns serveis públics importants sense atenció, com ha succeït aquest pont on no hi havia per exemple dentistes. Ai! una vegada més em trobe navegant a contracorrent, no puc evitar-ho, hi ha coses que veig sobre les quals cal opinar, com a tothom en venen bé les festes no és eixe el cas com podeu veure.