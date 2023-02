Nuevo partido del Levante y nueva victoria, ya van unas cuantas consecutivas. Como cunde sumar de tres en tres. Si a esas cuentas añadimos los empates que vienen de atrás no hay duda que el optimismo de la afición cada vez es mayor. De cualquier forma convendría una cosa, estar de acuerdo con el entrenador. Javi Calleja estando de acuerdo con las últimas actuaciones del equipo, el otro día, tras el encuentro ante el Andorra lo dejó claro. El equipo funciona, los puntos se suman, la clasificación es muy buena, las cosas no pueden ir mejor, hay para estar contentos, todo eso es verdad pero ojo los pies en el suelo. Estoy con él. Este camino es muy largo y si ahora se circula por grandes autopistas, en cualquier momento, puede cambiar la calzada y encontrarte piedras en el camino y hay que estar preparado para sortearlas. Es verdad que últimamente suma puntos el conjunto azulgrana pero siempre anda con el agua al cuello. Si exceptuamos el partido en casa ante el Granada, victoria por 3—1, los demás empate a 2 en Leganés y por la mínima frente al Burgos, Cartagena empate a 2 y Andorra. Esto quiere decir una cosa, hay que cerrar los partidos cuando llega el momento. El sábado pasado a los cinco minutos del segundo tiempo ya podía ir tres cero, perdonó demasiado y sufrió hasta el final. Esto hay que evitarlo. De cualquier modo buenas son las victorias para estar arriba en la tabla, pero eso si paso a paso y seguro. En la otra casa siguen igual de mal las cosas o quizá peor. Ya saben, nuevo inquilino en el banquillo, el Pipo Baraja acompañado de Marchena han sido los elegidos por Peter Lim para ello. Trabajo por delante todo el que quieran y más. Es verdad que queda mucho por delante todavía para arreglar las cosas, pero no es menos verdad que mucho cambio tiene que dar el equipo para conseguir librarse de la quema. Qué pena da el Valencia y todo por obra y gracia del señor de Singapur. Solamente está para cargarse entrenadores, pero para reforzar al equipo nada de nada. La afición no parará de demostrar que no lo quieren aquí, pero a él le da totalmente igual el Valencia y los valencianistas. Se los pasa por el forro.