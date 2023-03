El Levante U.D. volvió a la senda del empate. Tras la derrota en Huesca la jornada anterior, tenía una nueva oportunidad de estar mucho más cerca de los lugares preferentes de la clasificación. No fue así, el Albacete salió respondón y se llevó un punto y eso que jugó con un hombre menos los minutos finales de la primera parte y toda la segunda.

Le está costando mucho macar. Lleva dos partidos sin ver la portería contraria y como dijo su entrenador, Javier Calleja, tras el partido, en el futbol se trata de hacer goles, si estos no llegan da lo mismo que tengas posesión, que domines de cabo a rabo el encuentro, que seas superior al rival y todo lo que quieran que si el gol no llega, no sumas como deberías de sumar.

Me parece bien lo comentado por el entrenador, ahora él y el equipo son los que tienen que enmendar esta ausencia de goles.

El conjunto azulgrana ha dejado pasar demasiadas oportunidades para estar arriba del todo. Siempre ha pinchado cuando mejor lo tenía.

Ahora hay que hacer de nuevo acto de conciencia y el viernes ante el Málaga, que se está jugando la vida de la permanencia, nueva oportunidad. Hay que creérselo y no vale otra cosa que no sea la victoria.

El partido del domingo pasado sirvió para rendir un más que merecido homenaje a Pedro Catalán, padre del presidente Quico Catalán y un gran levantinista. Tuve la oportunidad de conocerle hace mucho tiempo, siempre viviendo por su equipo y sus colores. Cuando las cosas no pintaban bien, era uno de los que sufría de verdad. Siempre preocupado por conseguir lo mejor para su Levante.

El ramo de flores depositado por Iborra, capitán del equipo, en el centro del campo junto al balón antes del minuto de silencio, demostró el cariño de la plantilla hacia su persona.

El, mejor homenaje sería sin duda el ascenso. Que se lo apunten los interesados.