Paco Muñoz, nacido en València, recibe el reconocimiento oficial de, «fill adoptiu de Dénia», como los ciudadanos de Dénia ya consideraban, desde hace tiempo. El Centre Social, completo el aforo, aplaude las palabras de agradecimiento de Paco Muñoz, muy sentidas, «he escrito y he cantado para que me quieran, posiblemente para cambiar el mundo y que el mundo no me cambiara a mí». Instalado en la ciudad, desde 1988, con su mujer Pepa López, cuando fue destinada al colegio «Les Vessanes», como maestra, el pueblo de Dénia, lo quiere, y así lo expresa el alcalde, Vicent Grimalt, «por habernos escogido para ser tu hogar, tu inspiración, refugio y familia», y como igualmente acreditan varios de sus amigos, que también intervinieron en el acto, entre ellos el dibujante, pintor y escultor, Joan Castejón, nacido en Elx, quien, también como Paco Muñoz, fijó en Dénia su residencia, taller y hogar.

El acto contó con la presentación del escritor periodista, Toni Reig, y la participación de los cantantes, Ina Martí, Aitana Ferrer, Josep Aparicio «Apa» y Xavi de Bétera, con Enric Murillo al piano, abriendo el acto, para agradecer a Paco Muñoz su herencia. También el coro infantil, «EnCantem», dirigido por Pepa Alvárez, interpreta, «Serra de Mariola», y le expresa el compromiso de continuar con su legado, de un valor inestimable para niños y niñas. Y, finalmente, la Agrupación Artística Musical de Dénia cierra el acto interpretando «El vell Montgó», «himno incuestionable de la ciudad», en palabras del alcalde. Paco Muñoz recibe el diploma acreditativo acompañado de su gran amigo Vicent Pastor y firma en el libro de honor de la ciudad escogiendo una estrofa de «Hi ha una ciutat», «t’estime Dénia, t’estime amb desig d’enamorat. T’estime tant que voldria fer de la cançó un abraç», que igualmente canta con emoción. El público, entregado, recuerda su participación, al poco de fijar su residencia en Dénia, con la Rondalla «Vent, Pols i Pua», en una estancia que inspira vivencias, y que le lleva a componer gran parte del disco, «D’una terra dins la mar» en el cual se encuentra la composición «El vell Montgó». Participa, igualmente, en el «Festival de Música al Castell», y en la «Cantada d’Havaneres» en el puerto de Dénia. La revista Saó le dedicó en 2016, un Cuadern homenaje con motivo del 40 aniversario de la publicación, como también la filà Templaris, que acudió representada al Centre Social, le homenajeó en 2017, y las rondallas «Vent, pols i pua» y «Daniya» lo hicieron en 2018. Su producción infantil, elogiada por Joan Fuster, la recopila en «Paco Muñoz, canta per als xiquets», mientras los valencianos, todos, recordamos sus palabras, cuestionándonos no perder la identidad en «Què vos passa valencians», colaborando con Toni Mestre. Paco Muñoz, querido y homenajeado en Dénia, por su compromiso con la cultura e identidad del país, se hizo querer, como siempre pretendió, siendo un ejemplo que arrastra generaciones, para las cuales su palabra continúa siendo escuchada, por preservarnos, como advierte, «esos lugares y esa gente contra las peripecias del olvido». Se te quiere, Paco Muñoz. Gràcies.