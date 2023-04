En un context d’incertesa global, Xàtiva aposta per les polítiques expansives i un fort increment de la inversió, buscant la reactivació social i econòmica i la generació d’ocupació. Front el desafiament que plantejava la pandèmia, posàrem en marxa Reactivem Xàtiva, un pla de reactivació social i econòmica, dotat amb 8 milions d’euros, destinats a programes d’impuls econòmic, ajudes socials, ocupació i inversions estratègiques per contribuir a l’activació de l’economia local i al reforç de l’escut social. La mesura que ha tingut major acollida és la dels bons de comerç local, amb una injecció de 2 milions € que ha estat clau perquè el comerç i l’hostaleria de Xàtiva hagen pogut resistir aquesta crisi.

Tot i aquesta dificultat afegida, mai no hem deixat de treballar per tirar endavant una planificació clau per al futur de la ciutat, com ara, amb l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Centre Històric o amb la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal. La inversió en millora d’equipaments i serveis públics es xifra en 9,1 milions € al pressupost del 2023. Contemplem aquesta línia política com el motor de l’activitat econòmica a la ciutat, amb l’atur més baix des d’abans de la crisi immobiliària. De tota la cartera de projectes previstos, hi han que comencen a ser realitat; com el nou centre d’educació especial, el nou pavelló esportiu o el Centre Raimon i Annalisa d’Activitats Culturals.

Treballem per a que les persones de Xàtiva troben a la nostra ciutat el lloc adequat per desenvolupar el seu projecte de vida, sense que ningú no quede enrere. Hem de retenir el talent a la nostra ciutat, procurant unes condicions favorables perquè la gent jove no s’haja de buscar la vida fora d’aquí. Cal modernitzar i digitalitzar el comerç local. De totes aquestes qüestions depén que aconseguim deixar una ciutat millor que la que ens trobàrem el 2015. Dia a dia, Sempre Xàtiva.