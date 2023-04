Cada dia arraconem més els detalls. Quan relatem el que ens passa, interpretem o mediem. Sempre acabem generalitzant. No hi ha temps per a res. Pel camí, es queden les minuciositats i les sensibilitats que aporta la vivència personal d’un esdeveniment. Si alguna vegada ens sincerem i realment relatem el que hem vist i sentit, vol dir que contem «fil per randa». La locució aprofita per a definir que es fa alguna cosa detalladament i es descriu sense ometre res. Podem dir-ho també amb les expressions «fil per agulla» i «amb pèls i senyals».

Crec que si per alguna cosa paga la pena escriure i llegir és per sentir realment «fil per randa» l’interior d’autores i autors. Cada llibre és una habitació on despulla, conscientment o sense saber-ho, la seua intimitat. Ningú pot escapar-se a eixe striptease. No pensem que és un acte pornogràfic perquè realment no busca sempre una provocació per a excitar-nos. Més aviat, és una acció plena d’erotisme, ja que estimula. Acabe de llegir un antic llibre del prolífic J.R. Barat. Es titula «Infierno de Neón». S’hi barreja la pornografia, la tracta i la immigració i l·legal. El fàstic que produïx llegir este món no provoca desig sexual sinó el contrari. Motiva a rebutjar el tracte de persones i la vexació a les dones.

Continuem amb la narració d’aventures marineres de l’emèrit d’Espanya per terres gallegues. Cadascú és lliure de circular lliurement, mentre no diga el contrari la justícia. No obstant això, algun dia caldrà que se li conte a la ciutadania «fil per randa» el que va fer l’anterior Cap d’Estat i que ara encara no es vol exposar.

Tenim persones que ens han contat alguna globalitat «fil per randa» i ens han obert la vista. Ens les estimem. Per a mi, un d’eixos casos, és l’historiador Iborra Lerma. Ens va mostrar la realitat històrica del Camp de Morvedre amb una visió global. Amb ella, hem pogut posteriorment obrir múltiples estudis comarcals específics. El recorde especialment esta setmana que malauradament ens ha deixat. Sortosament la seua tesi publicada serà el millor llegat per al món de la investigació del territori de l’antiga Morvedre.

En definitiva, pensem que hi ha molts motius encara per a fer, treballar i gaudir «fil per randa». Deixem que la visió minuciosa de la quotidianitat ens invadisca i renove la nostra ment.