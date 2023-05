Per al govern de Xàtiva, el primer són les persones. Sempre hem dit que treballem per a que aquesta ciutat siga un lloc on totes i tots trobem una oportunitat per a desenvolupar nostre projecte vital. Condicionem els nostres avanços a que ningú quede enrere. Queda molt camí per recórrer, sí. Però hi han fets que demostren que el nostre treball d’integració dóna resultats.

Des de 2015, ens ha preocupat la generació d’ocupació a Xàtiva. Un treball digne i ben remunerat és la principal eina per a la inclusió social i el primer requisit per al desenvolupament personal i social. El nostre compromís es demostra amb fets com les 242 contractacions en programes municipals d’ocupació, la creació del portal municipal d’ocupació o la destinació de més de 300.000 € en ajudes a la contractació de persones aturades. Com a resultat, hui en dia a Xàtiva trobem nivells d’ocupació que no es veien des d’abans de la gran crisi immobiliària, amb un marc salarial on ha crescut el salari mínim i on hi ha més contractació indefinida.

Mai no hem deixat de tenir cura de les persones que més ho necessiten. Aquest govern ha canviat el paradigma de les polítiques socials a la ciutat. En huit anys, hem quadruplicat el pressupost destinat a l’àrea de Benestar Social. Però també hem incrementat exponencialment el personal tècnic de l’àrea, passant de 4 tècnics el 2015 als 28 professionals que actualment hi presten servei.

Volem incrementar els serveis públics per a les persones que més ho necessiten. Tenim projectades dues infraestructures absolutament necessàries a Xàtiva; una nova residència per a gent gran, moderna, accessible i de qualitat, i el llargament reivindicat centre de dia comarcal per a persones amb diversitat funcional, gràcies a la cessió de competències de la Generalitat Valenciana. Dos grans i il·lusionants projectes que ens ajudaran a que Xàtiva continue sent sempre per a totes i tots.