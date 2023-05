L’article 124 de la Constitució Espanyola diu que el Ministeri Fiscal es “la institució pública encarregada de la defensa de la legalietat, dels drets dels ciutadans, i de l’interés públic tutelat per la llei, de ofici o a petició dels interesats, aixi com vetllar per l’independència dels Tribunals i procurart davants aquests la satisfacció de l’interés social”.Un nou article, aquest 124 de la màxima norma legal espanyola, que, com molts altres, de vegades, la seua aplicació es queda en foc d’encenalls. No ens podem oblidar de la conversa que Fernandez Diaz, ministre d’Interior amb el PP va mantenir amb el Cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya on l’incitava a presentar denuncies contra el polítics catalans afirmant “esto la fiscalia te lo afina”.Ja per aquells dies molts ja no creiem en l'imparcialitat d’un cos juridic com el Ministeri Fiscal, i el Ministre, amb les seues paraules, refermava el nostre pensament.

Ara el Partit Popular, la dreta extrema, porta una temporada sense tocar poder. No els agrada gens ni mica el Govern Sánchez, al que acusen de “filoetarra, comunista i separatista” uns qualificatius falsos però que serveixen per espantar una part de l’electorat espanyol, desinformat o informat tan sols pels noticiaris d’algunes emisores de ràcio i canals de televisió on les noticies es fabriquen a mida dels oients, com els antics discos dedicats. Alberto Nuñez Feijóo, la gran esperança blanca de unes dretes tan peculiars com les espanyoles, du mesos negant-se a renovar el Consell General del Poder Judicial. I ara hem conegut el perquè de la seua negativa. Està esperant arribar a Moncloa per manejar millor els fils de tots els poders de l'Estat: Legislatiu, Judicial i Executiu. El que diga Montesquieu al voltant de la separació de poders s’ho passa per l’arc de triomf.

Hem passat del vell remor de sables de la Transició al remor de togues de l’època actual. Per aquells llunyans dies havien polítics descontents amb el govern de torn que es reunien amb alguns caps de la milicia enyoradissos del franquisme. Ara els politics amb ànsies i preses per arribar al poder el més aviat possible es reuneixen amb una colla de fiscals també ansiosos de poder ocupar més alts càrrecs. Això és el que ha fet Feijòo, el passat 18 d’Abril va reunir-se amb una cinquantena de fiscals representants de la dreta més rància, on les togues feein pudor a naftalina, entre els que estaven Consuelo Madrigal, ex Fiscal General de l’Estat i Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, aquesta dama, Fiscal en Cap a l’Audiència de Barcelona, en certa ocasió va dir “Se me erizan los pelos cuando escucho el himno de España”. una frase que diu poc de la seua imparcialitat. Imparcialitat que tindria que ser el sant i senya del cos de fiscals.

En aquesta reunió els fiscals van manifestar a Feijóo la seua preocupació per “la captura del poder polític pels separatistesd bascos i catalans, i la ruïna económica d’Espanya”. El polític del PP, que ja es veu escalfant els sofás de Moncloa, els va prometre que, en quant ell siga President del Govern derogarà de manera immediata tota l’obra legislativa de l’actual Govern presidit per Sánchez. Una part dels fiscals s’han posicionat a la trinxera del PP, defensant un partit que, malgrat alguns d’ells, ha quedat demostrat judicialment que navega per aigües corruptes. No és aquesta la funció que els asigna eixa Constitució que tan interès tenen en demostrar que la defensen les 24 hores del dia.

Ara ja sabem, ells mateixos ho han fet públic, per quina senda caminen alguns dels fiscals espanyols en societat amb alguns polítics que per arribar al poder no tenen cap escrùpul. Em sembla que molts dels nostres drets fonamentals estan en perill immediat de desapareixer.