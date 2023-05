Certament, no ha estat un camí fàcil. Més bé ha estat un camí ple d’impediments, incomprensions, maquetes de cartó i falses promeses. Des de l’aprovació del projecte inicial, han estat set anys de molt de treball per aconseguir dur a terme la seua construcció. Però ara, i després de massa temps, el nou Hospital d’Ontinyent, tot i que per ara sols siga les consultes externes, ha obert les seues portes. Una fita històrica de la qual sentim un enorme orgull. Hem d’estar tremendament satisfets per la feina feta per tots i totes. Perquè contra moltes incomprensions, vam aconseguir que s’entenguera com era d’important aquest projecte per a Ontinyent i la comarca. Nosaltres, des del govern municipal, hem treballat de valent perquè tot estiga a punt i l’Hospital tinga les millors condicions possibles. Entre les diferents actuacions fetes per l’ajuntament, es troben la compra per quasi 2 milions d’euros dels terrenys que, posteriorment, es van cedir a la Generalitat; la connexió de l’accés amb l’anell ‘ciclopeatonal’; la dotació a la parcel·la d’electricitat; o les obres d’adequació de l’entorn del nou Hospital. El treball ha donat els seus fruits i el pressupost de l’Hospital supera els 42,1 milions d’euros. Entre tots, hem fet possible que Ontinyent i la comarca tinguen un hospital del segle XXI, amb UCI, una unitat de danys cerebrals i una ressonància magnètica de primer nivell. La ciutadania d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida tenen l’Hospital que es mereixen i pel qual tant han lluitat.

Estem tenint la sort de viure un moment històric de transformació de la ciutat. El nou Hospital ha deixat de ser una quimera per convertir-se en una realitat. Igual succeïx en la infinitat d’inversions que estan executant-se a Ontinyent o van a concloure en breu. Si quan fem la vista enrere somriguem per tot allò aconseguit, i més encara, ens sentim orgullosos del treball fet, tot això de dedicar-se a política haurà pagat la pena.