Se ha cumplido el 82 aniversario del nacimiento de Ovidi Montllor, 4 febrero. Su recuerdo permanece vivo entre quienes lo apreciamos. Ovidi, sufrió muchas dificultades en los últimos años de su carrera como cantante, como otros miembros de la ‘nova cançó’, y, entonces, concentró su actividad artística en el cine, donde dio rienda suelta a su expresiva capacidad dramática, de la que también había hecho gala en la ‘cançó’, al darnos a conocer, o a reconocer, a nuestros poetas, interpretando sus voces. En 1972, grabó Un entre tants, dedicado a sus padres, y, dentro del vinilo, incluyó una de sus piezas más populares, La fera ferotge, acompañado, entre otros, por Francesc Pi de la Serra.

En 1974, Ovidi, dedicó su sentir, a su pueblo, A Alcoi y dentro de aquel vinilo antológico estaban desde Els amants, de Vicent Andrés Estellés, «no comprenem l’amor com un costum pacífic,…es desperta, de sobte, com un vell huracà», a, Corrandes de l’exili, de Pere Quart, «avui en terres de França i demà més lluny potser, no em moriré de enyorança ans d’enyorança viuré». También Assaig de càntic en el temple, de Salvador Espriu, «com m’agradaria d’allunarme’n nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, desvetllada i feliç, però... em quedaré aquí fins a la mort, car estimo amb un desesperat dolor aquesta meva, pobra, bruta, trista, dissortada pàtria». Toda una filosofía de la vida, de la existencia y del compromiso con el país.

En 1976, con portada de Joan Guinovart e introducción de Joan Fuster, Ovidi grabó, Salvat-Papasseit per Ovidi Montllor, y dentro del vinilo estaba incluida Si jo fos pescador: «Si jo fos pescador pescaria l’aurora, si jo fos caçador atraparia el sol». Un año más tarde, en el disco De manars i garrotades, recogía el fragmento Sageta de foc, del mismo Papasseit: «Hi ha un home a la pressó dels que avançaven. Junteu-vos. Traieu-li l’embaraç que li oprimeix les mans, perquè faci camí». Todo un canto de esperanza y una apología de la solidaridad con aquellos que siempre nos han abierto camino.

Ovidi, ya había anticipado, en muchos años, la desgracia de su muerte, acaecida 10 marzo de 1995. Pero Ovidi, sarcástico, irónico siempre, nos guardaba su despedida final. «Tot ben senzill i ben alegre. Em creureu mort. Jo no hauré mort. Faré vacances!», y añadía, «si no és molèstia per als bons amics, amb una capsa de cartó, fiqueu la pols d’un servidor i el millor llibre de poemes, d’aquell poeta que creiem. Porteu-me a Alcoi que és el meu poble, i allà on comença el Barranc del cinc, prop d’un ‘romer’, al seu costat, deixeu-me ja. Pero llavors, no em moriré. Faré vacances!»

«L’Ovidi no és soles l’Ovidi, perquè l’Ovidi és Alcoi», dijo Antonio Francés, alcalde alcoyano, en la inauguración de la exposición Vinticincvacances, celebrada en Alcoi, en la Llotja de Sant Jordi, en la que 25 artistas expusieron su obra, inspirada por Ovidi. Gracias Ovidi, por el ejemplo, que nos dejaste. Que la música del arroyo y el aroma del romero, junto a nuestro recuerdo, por siempre, te acompañen.