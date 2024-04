Una bona distribució de les responsabilitats ajuda no solament a fer més participatiu un projecte sinó a evitar que una mateixa persona acumule excessius treballs. La locució ‘a raó de’, encara que es referix especialment a la relació quantitativa monetària, pot plantejar-se com a expressió per a comunicar una distribució genèrica de qualsevol treball o responsabilitat.

Soc dels qui pensa que, ‘a raó de’ com actuen els polítics, reacciona la societat. Crec que actuacions com la protagonitzada per l’alcaldessa M.José Català en el comiat de l’alcalde Ribó com a regidor dignifiquen el càrrec i la persona. Trobe que no costaria tant mostrar la discrepància quan toque i amagar sempre la confrontació violenta, però sobretot mirar-se de persona a persona. Evitaríem que la gent es crispe al carrer, tant com ho fa últimament per qualsevol tema imitant l’actitud de la classe política.

‘A raó’ d’algunes trajectòries que han reivindicat la inculturació de la fe, com les del capellà Emili Marín, hem descobert que l’església universal pot entendre’s sense renunciar al valencià. Desgraciadament ens ha deixat Emili. Encara que fa anys que no havíem coincidit en activitats, el recorde com un home positiu preocupat per la fe i immers en la societat valenciana. Era incansable. No l’importava posar l’altra galta, quan les coses no pintaven bé. Ara, queda la seua obra i sobretot l’estimada revista ‘Saó’ que fundà. Confie que el seu exemple quede i ajude a apostar per una valencianització de la litúrgia.

Estos dies he estat entrevistant la besneta de l’escriptora Maria Ibars, Patrícia Payà. Pensava, en fer-li preguntes, que també ‘a raó’ del que escrivim, amb el temps som mirats. Qui li anava dir a Ibars, una mestra discreta i enamorada per les lletres i sobretot en valencià, que seria homenatjada? Les persones passen i les lletres, per a bé o per mal, queden.

Mónica Oltra pareix que serà absolta per la justícia. Sembla que no encobrí un delicte sexual. Em pregunte ’a raó’ de quantes disculpes ella i altres persones polítiques innocents recuperen el mal que se’ls causa en la vida quan reben dures acusacions que no es demostren.

En definitiva, pensem que distribuir actuacions o pagaments amb la locució ‘a raó de’ ajuda a entendre la importància de l’esperit participatiu. El valor de compartir no fa que se’ns òmpliguen les butxaques, però sí ens eixampla el cor.