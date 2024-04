Juan Cotino, “màrtir de la fe”

És un deure de l’Església pregar pels difunts. Per tots els qui han mort, siguen qui siguen. I per això el 13 de juliol de 2020, a la parròquia de Sant Josemaría Escrivá de Balguer, a València, es va celebrar un funeral pel Sr. Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes, exconseller de la Generalitat del País Valencià i ex director de la Policia espanyola, entre altres càrrecs que va tindre durant els governs del PP i que va morir el 13 d’abril de 2020.

El funeral, presidit per l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, acompanyat de dos dels seus bisbes auxiliars, Esteban Escudero i Vicente Juan, volia recordar en la pregària el Sr. Juan Cotino, del qual, l’arquebisbe de València en la seua Carta setmanal del 19 d’abril de 2020, deia que havia estimat “tantísimo” i que “tantísimo me ha ayudado con su sabiduría cristiana”.

El cardenal Cañizares en aquella carta del 19 d’abril de 2020, definia el Sr. Cotino com “un hombre de fe hasta las raíces más hondas de su corazón, que vivía de la fe, un cristiano de una pieza, un “santo” (me ha dicho de él esta mañana un testimonio vivo y muy directo suyo)”. El cardenal Cañizares afirmava del Sr. Cotino, que havia estat “un mártir de la fe”, com li havia dit un conegut de l’arquebisbe “y que como tal, ha muerto víctima de la persecución desatada contra su persona, por ser, en el fondo, un hombre de Iglesia, una víctima de ese mundo tan viscoso de tramas políticas tan oscuras o injustas, un hombre comprometido con la política desde joven por su fe”. El cardenal Cañizares deia encara, que Juan Cotino havia estat “un apóstol incansable para tiempos nuevos, un hombre bueno de verdad”. I per això el cardenal Cañizares afirmava que amb la mort del Sr. Cotino, “Dios lo ha librado de una presunta condena por algo injusto que se pretendía contra él y Dios se lo ha llevado antes con Él”. D’ací que l’arquebisbe de València diguera: “¡Qué bueno, misericordioso y compasivo es Dios”, pel fet que, segons l’arquebisbe de València, havia alliberat el Sr. Cotino de ser condemnat per la justícia.

Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes combregant en la missa d'Infants / L-EMV

A la vista de les declaracions dels nebots de l’expresident de les Corts (Levante, 16 d’abril de 2024), que han afirmat que “su tío Juan amañó el contrato de las ITV para Sedesa”, sembla ser que el Sr. Juan Cotino no era ni un “màrtir de la fe”, ni, com deia l’arquebisbe Cañizares a propòsit de la mort del Sr. Cotino, “Dios lo ha librado de una presunta condena por algo injusto que se pretendía cargar contra él” (!).

Per això, i davant les paraules elogioses de l’arquebisbe Cañizares pel Sr. Juan Cotino, el Grup Cristià del Dissabte va donar a conèixer un comunicat en el que mostrava la seua preocupació per “les paraules de l’arquebisbe, que podien mostrar una falsa imatge de Déu i del que significa ser vertaderament cristià”. Molt encertadament, els membres del Grup Cristià del Dissabte deien que l’arquebisbe Cañizares (amb les seues paraules sobre el Sr. Cotino), havia fet un “pobre favor a la convivència i a l’estat de dret”, ja que “suposar que Déu (amb la mort de Juan Cotino) l’ha deslliurat d’una presumpta condemna per quelcom injust que es pretenia contra ell, deslliurant-lo de la presó”, era llançar “una ombra infundada sobre l’acusació dels jutges en assumptes que estan sub judice”. A més, com deia el Grup Cristià del Dissabte, “reconèixer màrtir de la fe al màxim responsable del comitè organitzador de la visita del papa Benet XVI per la Trobada Mundial de les Famílies, no fa cap servei a l’Església”.

Fa quatre anys em van sorprendre molt (i gairebé em van escandalitzar) les paraules de la defensa tan rotunda que l’arquebisbe Cañizares va fer del Sr. Juan Cotino. Per això vaig trobar molt encertades la nota del Grup Cristià del Dissabte.

Ara, amb les declaracions dels nebots del senyor Cotino, no crec que el cardenal Cañizares pose una data al santoral per celebrar la festa del màrtir Juan Cotino.