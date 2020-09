Un bon tancament de jornada

La segona jornada de la Copa Diputació de València – Caixa Popular va tindre ahir un bon tancament al trinquet de Dénia en la victòria de l´equip d´Ontinyent d´Iván i Seve davant el representatiu de Xàbia amb Punxa i Raúl, que van caure per 25-20. L´ajustat resultat implica que els derrotats també sumen. L´absència important de Sanchis va fer que els marxadors cantaren el favoritisme dels blaus, on Iván també va substituir per segona setmana consecutiva a Ximo. Però tant el mitger del Genovés com el rest d´Ontinyent van fer que no es trobara a faltar als lesionats. Amb les dues joves figures rendint al nivell que requereix la Copa i els seus companys exercint de líders dels seus respectius equips, la partida va transcórrer igualada, amb alternatives en el domini i amb bons intercanvis. Primer es va sumar al rest (5-5) i posteriorment sempre al dau fins que Iván i Seve van tornar a trencar la treta de Punxa, esta última vegada amb contundència per a fer el joc en blanc. La competició continua esta vesprada al trinquet de Xeraco on la formació local de Salelles II i Canari jugarà contra la de Barxeta amb Moltó i Josep. Els dos equips aspiren a aconseguir el seu primer triomf. També hui haurà partides de la Copa 2 als trinquets de la Pobla de Vallbona i Castelló.