"Juga-la tu que eres més jove que jo", va dir amb to irònic Javi de Massalfassar, el mitger de 38 anys que feia parella amb José Cabanes, Genovés II, de 40 anys, en un dels quinces de la seua última partida com a professional. I és que Genovés II, el fill del mític pilotari del poble de la Costera que li dona nom, va finalitzar el seu viatge esportiu aquest dimarts a la vesprada en el trinquet Tio Pena de Massamagrell.

I ho va fer sense la pompa delirant, sense la magna cursileria que destil·len tan fàcilment els comiats. Ni tan sols ell mateix ho va anunciar per les seues xarxes socials. Era l'última partida oficial i la va jugar en silenci, sota el respecte a l'essència, al costat dels seus amics com l'excampió de pilota basca, Martínez de Irujo; dels seus seguidors més fidels com el seu germà Patxi Cabanes, dels seus companys més pròxims com el campió de I'Individual, Puchol II, o el jove José Salvador. I Genovés II va estar en la pista pel mer plaer de sentir el pols de les meravelloses sensacions de ser pilotari, de sentir-se pilotari.

Quan José colpejava la vaqueta, el Tio Pena es transformava en un palau neoclàssic de severa façana en el cor de la comarca de l'Horta. Allí dins, una vegada i una altra, José, aquell xiquet que jugava a la pilota al jardí de sa casa al costat del seu pare, es quallava en el seu interior de gegantesques còpies d'escultures gregues. Perquè amb Genovés II passa com amb les grans passions. Comences a admirar-lo des de l'adolescència i des d'aleshores t'assumeixes un captiu dels seus grans poders.

En Massamagrell se li notava especialment inspirat, feliç. Va fer diversos daus de màxim especialista que s'incrusten com a imatges en la memòria per sempre. I rebots amb molta expressivitat i plasticitat. Tot guiat amb eixa elegància inaccessible que el va fer llegenda com pilotari, amb una classe excepcional. Però Soro III i Salva varen guanyar 60-40 amb una gran demostració de tècnica i poder, enmig d'un bon espectacle.

Al final es va tindre la sensació com si José s'haguera estat preparant tota la temporada per a saber gaudir de la grandesa dels moments significatius de la vida com és el comiat d'un dels amors de la seua vida: la pilota.

En l'horitzó queda setembre, mes que hi haurà un parell de partides de comiat i exhibició en Pelayo i el seu poble, Genovés. Perquè l'últim ball de Genovés II és un ball d'amor per allò que el va fer feliç.