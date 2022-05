José Cabanes Corcera, "Genovés II", se retirarà definitivament el 31 d'agost: “Eixe dia em talle la cueta del món professional. Vaig dir que seria al setembre, octubre i fins i tot vaig pensar a acabar l’any, però em reafirme a presentar-me a president de la Federació i com més prompte em desvincule de la Fundació, i més lliure vaja, més fàcil serà per a tots” ha transmés a la Fundació per la Pilota Valenciana.

Concretar la retirada al 31 d’agost també és pel fet que “després ve la Copa. Ja tenia intenció de no jugar-la, però si seguisc en nòmina sé que la jugaria i això també seria posar-li fre a la gent que ve per darrere. Tinc clar que ja toca la retirada i a partir d’ací podré continuar jugant a nivell d’aficionat, per lliure, per a gaudir de la pilota. Al setembre també pot ser que dispute un parell de partides a manera d’homenatge, si bé encara no hi ha res tancat”.

Per a finalitzar, Genovés II s’acomiada amb un missatge d’il·lusió i agraïment: “Espere que l’etapa que vinga siga bonica encara que dubte que siga més que la que he viscut en vint-i-quatre anys. Si tornara a nàixer, tornaria a ser pilotari. És el més gran que m’ha passat; gràcies a tots”.

Al desembre del passat any i en un acte que va tindre lloc en el trinquet Pelayo, Genovés II va anunciar que l’actual temporada seria l’última com a professional després de vint-i-quatre anys de trajectòria. El fill del mític Paco Cabanes "Genovés" sempre va destacar per la seua qualitat exquisida, la seua forta pegada en el rest i la gran tècnica per a col·locar i amagar la pilota dins del trinquet.

En la memòria dels aficionats queda la seua sisena final del Campionat Individual Trofeu President de la Generalitat d'Escala i Corda, mà a mà contra Soro III (55-60) en Pelayo. La del 2004, la seua primera gran final amb tan sols 22 anys, que també va perdre 55-60 després d'un 55-15 a favor enfront d'Álvaro Navarro, "El Bou de Faura". El seu gran contrincant perquè en 2005, 2007, 2008, 2009 també va perdre l'Individual amb el pilotari de Faura.