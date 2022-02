Menos perros abandonados en la calle pero más familias de adopción

Los animales recogidos en la vía pública por el servicio mancomunado de control de mascotas abandonadas, que atiende a 25 de los 35 municipios de la Ribera Alta, se redujeron un 29 % el año pasado, según el resumen de actividad del servicio, que también revela un aumento de las mascotas entregadas en adopción a pesar de ese menor volumen de perros abandonados. Si bien en cifras absolutas la diferencia es escasa, apenas tres animales más que en 2020, las 75 mascotas adoptadas representan el 31 % de los 239 animales que se recogieron en la calle en estos 25 municipios cuando el año anterior las adopciones suponían un 21 %.

Si se tienen en cuenta también los perros que han encontrado acomodo en una casa de acogida, 83 en total, casi un 81 % de los animales declarados en abandono en 2021 pudieron encontrar un nuevo hogar el año pasado. Se da la circunstancia de que el número de acogidas es algo inferior al de 2020, si bien ese año la suma de adopciones y acogimientos únicamente representaba el 49,5 % del total, según los datos de la memoria que anualmente elabora la Mancomunitat de la Ribera Alta.

La cifra de 239 animales retirados de la calle por la empresa concesionaria es muy similar a la de 2019 (244), si bien la estadística deja entre un ejercicio y otro un registro récord en 2020 de 335 mascotas precisamente en el año en que la eclosión de la pandemia impuso el confinamiento de la población durante casi tres meses. La renuncia de tres ayuntamientos a este servicio que presta la Mancomunitat no es suficiente para justificar este sustancial descenso del casi el 30 % respecto de los abandonos del año anterior en el que estos tres municipios apenas contabilizaban 17 servicios.

«Es deseable que se reduzca esta estadística porque es señal de que la gente está concienciada y no se abandonan perros, no se puede regalar un perro en Navidad y abandonarlo en verano. Así nos vamos equiparando a la media europea», comentó ayer el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, mientras explicaba que en el proceso de diseñar el nuevo servicio mancomunado que agrupará a 52 municipios de la Ribera y la Safor han podido constatar como algunas protectoras reciben peticiones de extranjeros para adoptar perros al no tener esa posibilidad en hacerlo en su país dado el bajo nivel de abandonos.

Alzira, a la cabeza

Alzira, la ciudad con mayor población adherida al servicio mancomunado de recogida y control de animales abandonados, es también la que registra un mayor número de mascotas retiradas de la vía pública con 63, de las que una tercera parte (21) regresaron con sus dueños -en el conjunto de la comarca esta posibilidad solo se dio en 35 casos, un 15 % del total- mientras que sólo seis se entregaron en adopción.

Superan a Alzira en adopciones tanto Algemesí como Turís, las otras dos localidades con mayor número de abandonos, 26 en cada caso, si bien el 50 % de los animales recogidos en sus calles encontraron una familia de adopción. También Montroi, donde nueve de los once perros retirados encontraron una familia adoptiva.

Benifaió con 22 y Carlet con 20 son las siguientes municipios en la lista con mayor número de abandonos, mientras que Cotes, Senyera o Tous no computan la retirada de ningún animal abandonado. Por otra parte, hay municipios como Alberic, l’Alcúdia, Alfarp, Benimuslem y Rafelguaraf en los que todos los animales abandonados encontraron una casa de acogida. El centro canino de la empresa concesionaria del servicio tenía en sus instalaciones al cierre del año 41 animales.

El nuevo modelo ya está en marcha

El Consorcio de la Ribera asumirá por gestión directa a partir de 2023 el servicio de retirada y control de animales abandonados en 52 municipios de la Ribera y la Safor. La semana pasada se firmó el convenio de adhesión por parte de las instituciones implicadas -31 pueblos de la Ribera y 21 de la Safor- en un proyecto que contempla la construcción de dos refugios en l’Alcúdia y Tavernes con capacidad para 200 perros cada uno, como base del nuevo servicio que prevé apoyarse en protectoras para profundizar en los programas de adopción y la creación de una red de casas de acogida de animales, así como otra de voluntarios municipales.