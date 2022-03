Carcaixent pide protegerse de las crecidas del Barxeta con diques

«Lo que pasa en el Barxeta desde el casco urbano de Carcaixent hacia el norte, hacia Alzira, nos afecta menos que lo que ocurre al sur, en Cogullada. Las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha señalado como prioritarias nos parecen muy bien, se trata de un planteamiento global, pero nosotros reivindicamos una actuación concreta que libere a Cogullada del riesgo de inundación porque en cualquier DANA o tormenta fuerte el agua pasea por el Carrer Major y los vecinos no merecen ese sufrimiento».

El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, reclamó ayer la necesidad de mejorar la protección de Cogullada y del casco urbano de la ciudad con tres actuaciones concretas. Por un lado, levantar una mota en el margen derecho del Barxeta entre las vías del ferrocarril y la CV-41 para evitar que una crecida del barranco inunde Cogullada, mejorar la permeabilidad del talud que soporta esta carretera para ampliar el paso actual del barranco y, por otra parte, elevar la cota de la propia calzada para aumentar la protección de la ciudad frente al Xúquer.

Salom detalló que el barranco se desborda periódicamente porque tiene una escasa capacidad y, además, en este tramo, se encuentra dos obstáculos: el paso por debajo de la antigua carretera de Cogullada, hoy convertida en Carrer Major, que resulta insuficiente, y la intersección con la CV-41. «Hay que levantar en el margen derecho una especie de malecón entre la vía del ferrocarril y la carretera. ¿En qué tramos? En los que los técnicos vean que hace falta porque a lo mejor no es necesario un cordón continuo», indicó Salom, mientras señalaba que una segunda actuación para facilitar el paso de las aguas del Barxeta consistiría en ampliar el ojo del actual paso bajo la CV-41 ya que «el dique no puede ser la única medida».

Por otra parte, el munícipe recordó que, en base a la simulación que realizó una consultora por encargo del ayuntamiento, se podría alcanzar la máxima protección de Carcaixent frente a inundaciones del Xúquer -un período de retorno de 500 años- con una elevación de la variante de entre 30 centímetros y un metro de forma que la carretera ejercería como barrera.

El ayuntamiento trasladó la propuesta tanto a la CHJ como a la Conselleria de Política Territorial y, según Salom, no solo nadie se ha manifestado en contra sino que incluso han valorado que no se trata de alternativas complicadas ya que, apuntó, los técnicos de la propia conselleria señalaron que se podría evitar el realce de la carretera con la instalación de placas de hormigón tipo New Jersey que ejercerían el mismo efecto barrera. «Esto automáticamente reduciría el peligro de inundación y facilitaría la gestión urbanística de los terrenos del interior que ahora requiere de muchos trámites y autorizaciones e incluso hay usos que no están permitidos», indicó.

La CHJ presentó el viernes las tres actuaciones de protección de Alzira y Carcaixent que ha considerado prioritarias, que contemplan una conexión directa del Barxeta con el Xúquer en Carcaixent, la ampliación del barranco de la Casella y la modificación de la actual desembocara del Barxeta en el Casella para facilitar la salida de las aguas.