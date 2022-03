El Alzira tratará de reencontrarse con la victoria ante un necesitado Mancha Real

Dos equipos con urgencias se enfrentan hoy a las 12 h. El At. Mancha Real y la UD Alzira necesitan la victoria imperiosamente. El cuadro jiennense porque acumula cuatro derrotas seguidas y con 28 puntos está empatado con el equipo en posición de promoción de permanencia, el At. Pulpileño. Además, hace poco más de un mes que no ha marcado.

Por su parte, el Alzira no gana desde que el 23 de enero se impuso al Poli El Ejido. El bagaje como visitante es peor ya que el último triunfo data del 14 de noviembre en Granada. A las tres derrotas consecutivas le han seguido tres empates contra Murcia, Melilla y Águilas. «Aunque los arbitrajes nos están pasando factura -el equipo no ha tenido un penalti a favor en toda la liga-, hemos de sobreponernos y también aprovechar las oportunidades que generamos», explicó Dani Ponz. El técnico del Grau está satisfecho de que sus jugadores «apenas concedan ocasiones a sus rivales» como pasó con el Águilas que solo tuvo la del gol, «pero hemos de ser más resolutivos para no pagar los mínimos fallos que tenemos». El Mancha Real llegó a ser líder en la 3ª jornada y tocó la gloria con la participación en Copa del Rey donde llegó a eliminar al Granada y jugar contra el Athletic Club de Bilbao en dieciseisavos de final. Al contrario que el resto de clubes, el Mancha Real no se ha reforzado en el mercado invernal. Causó baja el joven Adri Delgado que fichó por el Real Jaén, el central Jesús del Amo, que se fue al Asteras Vlachioti de la 2ª griega, y el medio Txaber, que se marchó al Portugalete. En la UD Alzira se ha vivido con suspense la primera parte de la semana después de que Juanma y Zarzo tuviesen que ser sustituidos. El lateral izquierdo finalmente tuvo una sobrecarga porque el Suñer estuvo muy pesado por la persistente lluvia. Zarzo se ha realizado hasta dos pruebas porque aunque la primera no daba rotura del metatarsiano, dejaba sospechas de que sí pudiese estar afectado. El de Benaguasil será baja porque el jueves dejó de entrenar al empezar a correr. También seguirán ausentes Germán y Roan. Son duda Selfa y Estacio. El árbitro es el madrileño Jerónimo Montes García-Navas, a cuyas órdenes los equipos visitantes solo han ganado dos de los 26 partidos dirigidos en las últimas tres temporadas por 14 locales.