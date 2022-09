El PSPV solo prevé cambiar a los candidatos de Alzira y Alginet

Continuidad. El PSPV prevé pocos cambios al frente de las listas electorales que presentará en las municipales de mayo de 2023 en la Ribera Alta, una comarca en la que es la fuerza mayoritaria ya que preside 22 de los 35 ayuntamientos. Alzira y Alginet se presumen como las principales y, posiblemente, únicas excepciones.

En el caso de la capital de la comarca, el colectivo vive una situación de excepcionalidad ya que todavía no se ha celebrado la asamblea para renovar la ejecutiva, prevista inicialmente para abril y aplazada primero por un defecto de forma en la convocatoria y con posterioridad en un intento de reconducir el enfrentamiento entre los dos sectores que pugnaban por la secretaría general. La retirada del candidato oficial, Adrián Sarria, anunciada al 1 de agosto, allana el camino para que tome las riendas de la agrupación la concejal Gemma Alós, aunque el proceso de elección se ha solapado finalmente con el calendario de las primarias aprobado por el partido que, en el caso de las ciudades de más de 20.000 habitantes, contempla que los militantes que se postulen para encabezar las listas deberán presentar su candidatura entre el 16 y el 19 de septiembre y, en el caso de que haya más de un aspirante, la votación se celebrará el 15 de octubre.

Salvo sorpresa, la elección de Gemma Alós como secretaria general también catapultaría a la actual concejal de Sanitat como cabeza de lista en sustitución de Isabel Aguilar, que todavía ejerce como secretaria general, aunque anunció que daba un paso atrás con la retirada de la candidatura de Sarria, de la que formaba parte como «número dos».

En el caso de Alginet, el nuevo secretario general, Antonio Barea, será también quien encabeza la lista electoral en mayo de 2023, tomando el relevo de Héctor Máñez, según ha confirmado el secretario comarcal del PSPV, Carles Arques.

«La apuesta es por la estabilidad y la gestión solvente y de liderazgo que se ha hecho en la pandemia, una coyuntura en la que gracias al municipalismo se ha acabado de vertebrar la acción de la diputación, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. Somos el partido de la mayoría y apostamos por la estabilidad, confiamos en los candidatos que tenemos para revalidar alcaldías y ampliar la acción de gobieron a todos los pueblos de la comarca», señaló Arques en declaraciones a Levante-EMV, mientras indicaba que uno de los grandes retos del PSPV son «las grandes ciudades».

En esta línea, y aunque el proceso para la designación de candidatos todavía no se ha iniciado formalmente -Arques recordó que en los municipios de menos de 20.000 habitantes está previsto que se realice entre los meses de octubre y noviembre-, el secretario comarcal incidió en que no habrá muchos cambios al frente de las listas electorales y confirmó que «prácticamente todos repetirán» ya que en estos momentos ningún cabeza de lista en 2019 ha manifestado formalmente que no quiera seguir.

El proceso de elección de la secretaria general y del cabeza de lista se solapan en Alzira

La agrupación de Alzira continúa en una situación de excepcionalidad ya que todavía no ha celebrado la asamblea de renovación de la ejecutiva local, prevista inicialmente para abril, aunque con la retirada de uno de los aspirantes a principios de agosto el escenario de conflicto interno parece haberse despejado. Con todo, los procesos de elección de la futura secretaria general -la concejal Gemma Alós ha quedado como única aspirante- y del cartel electoral se han acabado por solapar. Carles Arques comentó que los reglamentos que regulan la elección de la nueva ejecutiva y de las primarias son distintos y que «lo primero que hay que cerrar es la elección de la secretaria general». La voluntad de la dirección comarcal es completar este proceso de forma inminente -la asamblea se puede convocar con una antelación de cinco días- y, salvo sorpresa, el ascenso de Alós a la secretaría general también la convertiría en el próximo cartel electoral del PSOE alzireño.