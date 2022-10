El dramaturg i actor Josep Julien ha guanyat el XVII Premi de Teatre Palanca i Roca de la XXXIV edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. El jurat, format per Jordi Verdú, Iolanda Muñoz, Rosa Agost, Marta Moreno i Salvador Bataller ha escollit per unanimitat l’obra escrita per Julien, Carn humana, que ha destacat entre la trentena d’obres que s’han presentat.

Aquest guardó, patrocinat per la Fundació Global Omnium, està dotat amb 6.000 euros i, com ja és tradició, és el primer premi del certamen que es fa públic. Durant els propers dies se seguirà donant a conéixer la resta d’obres premiades i els anuncis culminaran el divendres 11 de novembre en la gala de lliurament de premis que tindrà lloc a la sala Rex Natura d’Alzira i que organitzen Bromera i l’Ajuntament d’Alzira.

Segons explica l’autor, Carn humana conta la història d’una parella que està convençuda que la criatura que acaben d’adoptar és especial. Totes les parelles en aquesta situació s’ho pensen, és veritat, però aquest cas és diferent. El xiquet fa «coses» que no acaben de ser d’aquest món: pot fer ploure a voluntat, multiplica els objectes, camina sobre l’aigua de la piscina municipal...

A mig camí entre el thriller psicològic i la comèdia, aquest text explora què s’amaga darrere la mirada d’aquests pares sobre el seu fill, per acabar, després de fer mil voltes sobre si mateix, proposant una reflexió al voltant de com percebem la nostra existència en aquest estrany planeta i de quina missió creiem tindre-hi assignada.

Josep Joaquim Julien i Ros (Barcelona, 1966) és dramaturg, actor i docent. Graduat en Interpretació a l'Institut del Teatre, Julien s’ha format en escriptura dramàtica en cursos impartits per autors com Martin Crimp o Biljana Srbljanović, i en direcció i dramatúrgia amb Neil LaBute. Com a actor de teatre, la seua activitat principal, ha treballat amb directors com Claudio Tolcachir, Xicu Masó, Àlex Rigola, Lurdes Barba, Sílvia Munt, David Selvas, Joan Lluís Bozzo o Javier Daulte, entre molts d’altres, i ha participat en nombroses i reeixides produccions com Tot esperant Godot, Benefactors, Titus Andrònic, La gavina, Aloma, El bon lladre o Dogville. També treballa amb regularitat a la televisió, on ha intervingut en produccions com Hache, Com si fos ahir, El Ministerio del Tiempo, Cites, Amar es para siempre, Cuéntame como pasó, La Riera o El cor de la ciutat entre un extens etcètera.

Julien ha publicat cinc textos teatrals, els quals han estat tots guardonats en diversos certàmens i concursos: Absolutament lluny, finalista del Premi Ignasi Iglesias de textos teatrals, i editat amb l’editorial de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); Aitta Split, Premi 50 aniversari del Crèdit Andorrà i publicat amb Arola Editors; Sex n’Drugs n’Johan Cruyff, Premi Octubre i publicat amb Edicions 3 i 4; Hong Kong Haddock, IV Premi Fundació Romea i publicat amb Arola editors i Bonobo, Premi SGAE Jardiel Poncela 2020 i Premi Quim Masó 2021.