Barrera incide en que "no habrá ningún acto por el Año Estellés"

El vicepresident primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha recordado esta mañana en declaraciones a À Punt que no habrá ningún acto para celebrar el año Estellés, a pesar de que el Ministerio de Cultura sí que ha organizado algunos actos para homenejaer al poeta de Burjassot. En este sentido, ha recalcado que la oposición tampoco habría realizado ningún acto si estuviera en el gobierno. "Si hubiera continuado el Botànic no habría año Estellés, porque no había nada preparado", ha reivindicado durante la entrevista en la cadena autonómica. Concretamente, Barrera ha explicado que cuando se incorporó en julio de 2023, todavía no se había realizado ninguna gestión para realizar este homenaje, cuando, en sus palabras, estos acontecimientos se preparan con un año de antelación.

Durante su intervención, el vicepresidente ha acusado a la oposición de instrumentalizar Estellés "porque alguna vez cantó en los países catalanes" y ha acusado el Botànic de no haber celebrado la efeméride de intelectuales como Samuel Ros, Josefina Lázaro o Vicente Gaos "porque no estaban tan alineados con la política pancatalanista que defienden".

Por otra parte, Barrera niega que exista ninguna censura en la programación cultural y, por eso, justifica las decisiones de la Consellería de Cultura en el respeto a la legalidad. En este sentido, marca como línea roja la referencia al País Valenciano que conecta con la aspiración de la unidad territorial con Catalunya y Baleares, contraria al Estatuto de Autonomía. "No saldrá de mi Consellería un euro para financiar el País Valenciano", ha asegurado.

"Cultura blanca"

En la entrevista, Barrera aboga por una "cultura blanca", que, en sus palabras, "no quiere decir que la cultura no sea combativa", sino que esté despolitizada. El vicepresident ha denunciado que durante el Botànic "la cultura ha sido arma en manos de los políticos para defender su cultura identitaria, el País Valenciano y los países catalanes". "Quiero poner fin a esto y devolver la libertad al sector cultural" ha manifestado el consejero que asegura que "se puede hacer el que se quiera, siempre que esté dentro del marco normativo", del que excluye el término País Valenciano. "Salvo ese punto rojo, damos toda la libertad del mundo, porque la función del consejero es fomentar la cultura, no dictarla".