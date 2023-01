La UD Alzira retornó del segundo viaje a Ibiza con un sabor agridulce. El punto obtenido en Can Misses contra el CD Ibiza-Islas Pitiusas acabó sabiendo a gloria con el resquemor de que el resultado pudo ser mejor tras lo visto en la primera parte pero también se pudo perder. El empate a dos permite salir al conjunto azulgrana de la posición play-out y estar en zona de salvación si bien empatado con el primer equipo que descendería directamente, el AE Prat. Marc Garcia tuvo que hacer la convocatoria con las bajas por lesión de Marenyà, Álvaro, Bono y Sergio González y viajaron mermados Soler, con fiebre y Aketxe, fuera de forma. Por ello convocó a dos juveniles, los delanteros Luengo e Issa. “Acabé decepcionado porque teníamos el partido muy controlado y a ellos no les afectó el esfuerzo del jueves en Copa y a nosotros sí, el ir tan mermados”, explicó el técnico alzireño.

El once inicial fue Adrián; Abraham, Kaiser, Solbes, Cortijo; Lado; Serra, Marcos, Joaquín, Pitu y Zarzo jugando de delantero. Curiosamente, sin un ariete puro, el Alzira se puso 0-2 a los 23 minutos de juego desarbolando al cuadro pitiuso. Al cuarto de hora, al sacar un segundo córner seguido, el central Solbes cabeceó el 0-1 el balón sacado por Cortijo. Solo ocho minutos después, Marcos cedió un balón a Pitu y tras correr desde el centro del campo colocó una preciosa vaselina desde 30 metros. Los alziristas tenían controlado el encuentro hasta que en el 40 Marc Mas cabeceó la falta diagonal servida por Jaime Barrero. “No teníamos especialistas a balón parado como Soler y Marenyà y se notó”.

Vendaval rojillo

El segundo acto fue un auténtico suplicio para los ribereños que no supieron parar a los rojillos. A los diez minutos de la reanudación retiró a Serra por un Soler debilitado. El de Ontinyent se situó en el lateral y Abraham adelantó su posición en la banda derecha. Los rojillos gozaron de cuatro córners seguidos y una doble ocasión que fue despejada en la línea de gol. El técnico alzireño dio su primera media hora a Aketxe pero el equipo alzirista no progresaba en ataque. Marc reconoció que le pudo “faltar valor para haber alineado a los delanteros juveniles -que sí están en forma. Pensé que con su calidad, se quedara algún balón, darlo en condiciones,… Por otra parte, el partido estaba complicado y darle la responsabilidad a un juvenil habría sido contraproducente”. A un cuarto de hora para el final puso a dos no habituales, Torices y Pulpón por Pitu y Joaquín. En el 81 Juan Antonio aprovechó un mal pase de Soler para lograr a placer el empate, que se pudo convertir en victoria isleña, primero con un gol anulado a Marc Mas por fuera de juego y en el tiempo añadido al desbaratar Adrián la última ocasión pitiusa. El entrenador blaugrana explicó el empeoramiento del juego “porque la ventaja hace que el jugador tenga más miedo para salir con el balón pese a que ellos no variaron mucho su juego. Los extremos no corrían al espacio porque no querían perder la posición y no supimos convivir con el resultado a favor”, concluyó.

El próximo domingo a las 12, el Alzira recibirá al Mallorca B en el Luis Suñer Picó. Antes, el jueves, se presentará a las 19’30 h. en el Salón Dorado del Círculo Alzireño el calendario que conmemora el 50 aniversario del coliseo azulgrana que se cumplirá el 1 de noviembre próximo.