Los tribunales resolverán si el privilegio de 1605 que esgrime la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer para no contribuir a los gastos de mantenimiento del canal de la Real Acequia de Escalona está vigente. La junta general de la Comunidad General Margen Derecho del Xúquer, que agrupa a los regantes de Escalona (Castelló), las comunidades del Valle de Càrcer y Sellent y la Defensa de las Tierras del Valle de Càrcer, así como a la de Sumacàrcer, ha confirmado su voluntad de acudir al juzgado para zanjar un litigio que se prolonga en el tiempo, según ha confirmado el presidente de la comunidad general y de la propia Escalona, Emilio González.

Los regantes de Sumàcarcer aceptaron en la junta celebrada el miércoles participar en los gastos administrativos de la comunidad general, que según explica González, «no habían pagado nunca», pero mantienen su negativa a asumir gastos de mantenimiento al considerar que sigue en vigor la Concordia de 1605 por la que el señorío que regentaba la familia Crespí de Valldaura autorizó a los vecinos de Castelló a profundizar y ensanchar la acequia que existía en Sumacàrcer para la construcción de la Escalona con la condición de que «todos los gastos que ello conlleve sean pagados íntegramente» por los nuevos beneficiarios.

La comunidad general defiende que se trata de un privilegio «desfasado» en base a las consultas realizadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que es la entidad que otorga las concesiones de aguas ya que, incide González, la Ley de Aguas y los estatutos de la comunidad establecen claramente que «el mantenimiento del canal lo costea quien lo gasta».

«Iremos a pleito para que el juez decida», confirmó ayer Emilio González, que defiende que no se trata de una cuestión entre regantes de Sumacàrcer y Castelló, ya que el canal también pertenece a los regantes del valle de Càrcer. «El canal ahora es de todos», resume.

González valora el trabajo que está realizando la junta directiva de la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer tras su reactivación en septiembre de 2019 forzada por la CHJ que amenazaba con retirarle la concesión de aguas si continuaba en rebeldía -ya se le conocía popularmente como La Forzosa porque la CHJ impuso su constitución en 2006, aunque en la práctica siguió sin actividad ya que eludía cualquier control en base a ese privilegio histórico-, y admite que ese precedente condiciona el trabajo del equipo que lidera Álvaro García. «Ya les cuesta trabajo hacer su propio censo...», relata el presidente de Escalona y la Comunidad General, mientras confirma la voluntad de acudir a los tribunales para zanjar este litigio. «Denunciaremos para que el juez decida», anunció.

Emilio González comentó que también había expuesto en la junta general que, en base a la información recabada de la propia CHJ, la comunidad podría dejar de prestar servicio a los regantes de Sumacàrcer y cortar el agua -«si no cumples con las obligaciones no tienes derechos», expuso González-, si bien indicó que no contempla por ahora este tipo de medidas y aboga por acudir el juzgado para que decrete la derogación de ese privilegio del siglo XVII.

Álvaro García recordaba días atrás que en la asamblea celebrada en septiembre en Sumacàrcer se acordó defender este derecho histórico y dejaba entrever que correspondía a Escalona o a la Comunidad General acudir a los tribunales para que estos resuelvan.