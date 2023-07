Mariam Varea Grau (Gavarda, 1974) es la número 2 de Sumar para el Senado. Licenciada en Bellas Artes y Técnica en Animación Sociocultural, se ha propuesto cambiar la percepción que existe en la sociedad de la cámara alta de las Cortes.

Una vida de militancia en Compromís y aspirante al Senado por Sumar ¿Qué ofrece la plataforma de Yolanda Díaz?

Somos la única garantía de que la voz valenciana se oiga alta y clara en Madrid. Somos los únicos que haremos visibles los problemas que sufrimos en el día a día, y nos dejaremos la piel en conseguir una financiación justa y unas inversiones dignas.

¿Qué medida considera absolutamente necesaria aplicar en caso de continuar en el gobierno en coalición con el PSOE?

En Compromís llevamos años reclamando la reforma de la financiación autonómica.Necesitamos una financiación justa que permita realizar políticas para mejorar la vida de las personas, que permita ofrecer unos servicios sociales dignos, políticas económicas efectivas, para luchar contra el cambio climático, realizar inversiones en infraestructuras, en educación, en sanidad y en cultura. Es absolutamente imprescindible.

El PP ha demostrado su aceptación a gobernar con la extrema derecha. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo clima político establecido tras las elecciones autonómicas y locales?

El PP se ha rendido a la ultraderecha. Ha preferido acceder al gobierno respaldado por un partido cuya máxima expresión es el odio y el negacionismo. Estamos viendo lo que está pasando con la censura cultural impuesta en aquellos lugares donde tiene poder de decisión, y esto es solo el principio. El clima político me preocupa porque en el día a día observamos a personas sufrir por las políticas hechas por estos «señores». Lo que tengo claro es que no vamos a bajar los brazos, no vamos a consentir un retroceso en los derechos conseguidos estos últimos años.

¿Estaría dispuesta a abstenerse en favor del PP para que la extrema derecha no gobierne?

Esta pregunta es difícil de contestar, así, en frío y sin contexto. Yo sí creo que es necesario un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha llegue a las instituciones. El problema es que ese supuesto está lejos de producirse. Al contrario, ahora mismo el PP está pactando con la ultraderecha, les está poniendo una alfombra roja. Aquí el PP ha consentido que la presidenta de les Corts Valencianes sea una mujer antiabortista, negacionista de la violencia de género y del cambio climático, que además, se niega a sostener una pancarta institucional de condena al asesinato machista de una mujer en Antella. Si el PP quisiera hacer un cordón sanitario a los que fomentan el odio, el negacionismo y menosprecia nuestra lengua y cultura, podría contar con nuestro apoyo.

Ha desarrollado una vida ligada a la promoción cultural ¿Qué futuro le espera a la cultura si queda en manos, directa o indirectamente, de Vox?

El futuro que nos espera es incierto. No sabemos cuáles son los ejes estratégicos de la política cultural de la ultraderecha, ya que en su programa electoral autonómico no había ninguna propuesta concreta en nuestro ámbito. Imagínense, ninguna propuesta, es decir, no tienen ni idea o les da igual, y no sé qué es peor. Lo que sí que podemos constatar es que dónde gobiernan, ya sea en solitario o en coalición, se están produciendo cancelaciones de espectáculos, y eso es muy grave, porque significa que de nuevo ha vuelto la censura, ahora, en pleno siglo XXI. A mí me van a encontrar siempre enfrente, defendiendo el acceso de todas las personas a la cultura, el derecho a crear en libertad, el trabajo digno de las personas que se dedican a la industria cultural. De ahí no me voy a mover.

¿Qué visión tiene del Senado? No se acaba de configurar como una cámara de representación territorial pero tampoco juega un papel clave (a nivel de debate) en la política española.

La verdad es que el Senado es el gran desconocido de la política española. Si le preguntas a cualquier persona, muchos, la mayoría, no saben qué es ni qué funciones cumple. En los últimos días he tenido que explicar muchas veces qué es y cómo se eligen a los representantes territoriales. En su momento, el Senado se creó como un elemento de control, tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas. En la actualidad no juega el papel previsto en su creación. Muchas son las personas que me han dicho que en el Senado sólo hay señores que van allí a terminar su carrera política y creo que eso hay que revertirlo.

¿Qué pasa en Gavarda que ha conseguido situar a dos políticos en posiciones de referencia a nivel valenciano y español?

Será el agua del río (ríe). La verdad es que Gavarda, como la mayor parte de los pueblos pequeños, de poco más de 1.000 habitantes, cuenta con escasos recursos, a nivel de personal y económico. El tejido asociativo es fundamental para la vida de estas poblaciones. Mucha gente en Gavarda pertenece a alguna asociación, ya se el AMPA, la AECC, la banda de música, la colla de dolçaina i tabalet o el Club de Pilota. Todos buscan mejorar las condiciones de vida de la población, cada uno en su sector.