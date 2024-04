Alzira prova ja la figura del policia “tutor” a les aules

Els centres escolars d’Alzira ja es poden adherir al nou programa “Agent tutor”. Es tracta d’una iniciativa de la Delegació de Govern i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que oferix el servici especialitzat de la Policia Local en la promoció del respecte als drets de la infància, per la qual cosa la seua intervenció es concentra en l’àmbit de la protecció del menor i la prevenció en l’entorn escolar.

Com ja va avançar Levante-EMV, l’agent tutor és un membre de la Policia Local especialitzat en la prevenció i protecció a menors. Segons ha destacat l’Ajuntament, “les seues característiques principals són la proximitat, la integració i la mediació en l’entorn del menor i la seua família”. A més, el perfil tipus per a la selecció de l’agent tutor es basa en els criteris de voluntarietat, disponibilitat per a la coordinació i el treball en equip, motivació específica per a la intervenció amb menors, formació especialitzada, capacitat d’autogestió i habilitats de comunicació amb menors.

Una de les funcions principals dels agents tutors és la protecció de l’entorn escolar i la resolució dels conflictes que puguen sorgir dins d’este, en coordinació amb la resta de servicis que treballen amb menors d’edat. “Especial importància té el contacte amb els pares i mares quan els seus fills han tingut un conflicte dins del centre educatiu i són requerits per a informar-los dels detalls, en els quals pot derivar la intervenció, buscant i aportant diferents solucions derivades del treball en xarxa, ampliant les possibilitats d’una resolució satisfactòria del problema”, ha subratllat el consistori.

La regidora de Seguretat, Gemma Alós, ha indicat: “Hem destinat un agent de segona activitat perquè estiga en contacte permanent amb les escoles. A més, agents en actiu i voluntaris podran participar-hi organitzant xarrades”. Així mateix, ha afegit: “Aprofitarem el temps que queda de curs per a fer una primera presa de contacte i, a partir de setembre, establirem un calendari concret d’actuacions i xarrades”.

