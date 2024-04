Una investigadora de La Fe gana el prestigioso premio científico de Algemesí

El premio cientifico que organiza el Ayuntamiento de Algemesí se consolida en su XIX edición como uno de los más importantes del sector en la Comunidad Valenciana. El jurado ha decidido este año otorgar por unanimidad el primer premio, valorado en 5.000 euros, a la investigadora de la Universitat de València y Hospital de la Fe, Marta Moreno Torres, por su trabajo «Metabolomics as an Innovative Tool for Investigating and Anticipating the Hepatic Toxicity Causes by Drugs in Humans».

El premio a la excelencia de investigadores nacidos en La Ribera, de 1.500 euros, ha recaído en Joan Borrás Ferrís, por su proyecto «Models causats basats en l’espai latent per l’aprenentatge científic a la indústria 4.0».

Marta Moreno Torres, ganadora del premio científico tècnico / Levante-EMV

Autores de ente 22 y 26 años

Para la categoría de investigación emergente, para autores entre 22 y 26 años, el jurado ha premiado dos trabajos igualmente interesantes en 1.500 € cada uno: El de Andrea Amaro Pérez, «Study and measurement of the electromagnetic shielding effectiveness of plastic materials in the 5G SUB-6 GHZ frequency range», y el de Raquel Aráiz Chapa, «Planificador de rutas con datos de monitorización ambiental».

Los cuatro accésits, premiados en 500 € cada uno, han sido para los trabajos de Manuel Souto Salom, Patrice Gomes Marqués, Francisco José Martínez Martínez y Francisco Gonell Gómez.

Andrea Amaro Pérez, premiada en la categoria d'investigació emergente. / Levante-EMV

Alianza con la Universidad y jurado de ptestigio

Durante casi dos décadas, esta convocatoria ha ido afianzando su prestigio gracias al trabajo conjunto con las universidades públicas valencianas, el Instituto de Investigación Sanitario de la Fe y el CSIC-UPV. Otro valor fundamental es la constitución de un prestigioso jurado formado por profesores e investigadores profesionales en las materias que competen a los trabajos presentados.