Son varios los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana liderados por el Partido Popular y Vox que se han visto señalados por vetar contenido cultural que consideraban inapropiado o de un sesgo ideológico que no comparten. El último es el de Elx, al que la banda de Pego Smoking Souls ha afeado que cancelara un futuro concierto. El consistorio, sin embargo, se plantea demandar al grupo por las acusaciones realizadas al asegurar que no existe ningún contrato firmado. Con todo, y como muestra de solidaridad, el Ayuntamiento de Alzira ha anunciado que modificará el programa de conciertos con los que festejará el 9 de octubre para incluir a Smoking Souls en el cartel.

El gobierno alzireño ha convertido en los últimos años la fiesta autonómica en un escenario perfecto al que subir grupos de música valencianos y que promocionan el uso de la lengua autóctona a través de sus letras. De hecho, considera que este año tiene una mayor relevancia. «El 9 de octubre, día de las libertades del pueblo valenciano, será muy importante por el contexto social y político en el que nos encontramos», ha expresado, para, a continuación, manifestar su apoyo a Smoking Souls, que el lunes proclamó que la dupla formada por PP y Vox había cancelado su próximo concierto en Elx. Al igual que el consistorio alzireño, otros artistas se han pronunciado al respecto. «Han censurado a Smoking Souls por cantar en valenciano. Como en los años más oscuros, quieren acabar con nuestra música. Pero como siempre, nos tendrán de cara», expresó Xavi Sarrià, cantante y líder durante dos décadas de Obrint Pas.

Como muestra de apoyo, el Ayuntamiento de Alzira realizará un cambio en el cartel previsto con motivo de la conmemoración del 9 de octubre, que se celebrará el día 8 (domingo), para incluir a Smoking Souls entre las bandas que actuarán en el recinto ferial. «El área cultural del consistorio continuará potenciando y promocionando espectáculos de música en valenciano, nuestra lengua», ha comentado al respecto. El resto de bandas se desvelarán en los próximos días.

La polémica no ha cesado ahí, ya que el Ayuntamiento de Elx niega rotundamente los hechos. «Es muy jugoso hablar de VOX y la censura, pero no existe ningún contrato ni con el grupo ni con la promotora porque en ningún momento se ha programado», ha manifestado en las últimas horas el consistorio, que además ha anunciado su intención de emprender acciones legales tras lo ocurrido. De igual modo, ha invitado a la banda a hacer público cualquier documento oficial que acredite la cancelación, algo que por el momento no ha sucedido.