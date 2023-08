Otro pleito amenaza con paralizar las obras que Los Lagos esperan medio siglo

La presentación de un recurso contencioso contra el PAI promovido por el Ayuntamiento de Alginet para la construcción del sistema de alcantarillado en la colonia Los Lagos amenaza con paralizar las obras de urbanización que se han reclamado durante décadas y que habían arrancado a principios de este año.

Una decena de propietarios de Los Lagos han presentado un recurso contra el acuerdo del pleno por el que se aprobó el proyecto urbanístico que permitió el inicio de las obras. La sesión se celebró en enero de 2023. De hecho, ya se ha concluido una primera fase y el consistorio tenía previsto licitar a partir del próximo mes la segunda. Se trata, en ambos casos, de actuaciones relacionadas con la conexión de la urbanización al colector, paso previo a la construcción de una red de alcantarillado propia.

Hasta la fecha, Los Lagos ha carecido de esta infraestructura. Precisamente, esta cuestión derivó en un juicio que acabó en una condena a los responsables del ayuntamiento entre 2007 y 2010 y, por extensión, al propio consistorio. En última instancia, este era el responsable de los vertidos de aguas residuales que, de forma irregular, se producían en el medio ambiente. La sentencia obligaba a la administración local a concluir la urbanización de Los Lagos, inacabada desde hace aproximadamente medio siglo.

El ayuntamiento mantiene la hoja de ruta prevista a pesar de la presentación del contencioso. «Puede acarrearnos la paralización de las obras. O no. Aún no sabemos nada y, en todo caso, mientras no exista una orden judicial expresa, nada nos prohíbe continuar nuestro camino», explica a Levante-EMV el concejal de Urbanismo, Andrés Añón. Asimismo, añade: «Nosotros tenemos claro que por un lado vamos a recabar toda la información que nos reclame la Justicia y la facilitaremos, pero está previsto que el próximo mes licitemos la segunda fase de las obras y si no existe ningún impedimento legal, así lo haremos. A fin de cuentas, estamos obligados por una sentencia a construir el alcantarillado. Debemos acabar lo que hemos empezado».

Las obras del primer tramo del colector, de unos quinientos metros de longitud, acabaron antes del verano tras una inversión cercana al medio millón de euros. El ayuntamiento prevé iniciar el proceso de licitación de la segunda fase en septiembre con una inyección económica de 560.000 euros. «Esperamos contar con alguna subvención, aunque si no llega no pasaría nada. Tenemos previsto ese gasto. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para disponer en los años que duren las obras de los alrededor de ocho millones que costará», concluye el edil de Urbanismo.

El ejecutivo local apela al diálogo

La paralización de las obras de urbanización de Los Lagos representa el escenario a evitar para el ayuntamiento, especialmente tras años de conflicto vecinal que parecía llegar a su fin para cerrar una herida abierta durante décadas. Antes que ver el proceso atascado por vía judicial, el ejecutivo local apela al diálogo con la decena de propietarios que han presentado un recurso contra el acta que aprobó el PAI.

El consistorio tiene previsto convocar una reunión con los reclamantes para conocer de primera mano sus pretensiones. Se presume que el conflicto tiene su origen entre aquellos propietarios cuyas parcelas se encuentran entre las alrededor de trescientas que no forman parte del núcleo original de la colonia y a las que se pretende cobrar la parte proporcional de los costes de la obra al considerar que quedan excluidas de las obligaciones legales del consistorio.