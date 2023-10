Cuatro contenedores quemados más se suman a una lista que se alarga demasiado en Alginet, localidad que en los últimos meses ha vivido diversos episodios similares. El ayuntamiento cifra en más de veinte las unidades que, este año, se han visto reducidas a cenizas fruto de actos deliberados. En ocasiones, arden para generar una distracción mientras los presuntos autores del incendio, una pareja identificada, comete hurtos menores en viviendas vacías o vehículos. Aunque también se conoce de la existencia de un grupo de jóvenes que destrozan los basureros por mera diversión. El consistorio reclamará ayuda a la Guardia Civil para reforzar la vigilancia.

En esta ocasión, los hechos se produjeron durante la noche del miércoles cerca de la zona de l'Hort de Feliu. En concreto se quemaron tres contenedores de residuos sólidos y uno de recogida de envases.

El consistorio ha reclamado mayor civismo a sus vecinos, ya que el problema genera miles de euros de gastos cada año. «Son contenedores que pagamos todos y ahora debemos sustituir por otros, lo que tiene un coste de unos 2.000 euros que se dejarán de invertir en otras necesidades del pueblo», ha alertado el edil de Servicios Municipales, Miguel Ángel Garrido.

De igual modo, el concejal ha instado a sus vecinos a estar alerta «si observan a alguna persona sospechosa que se encuentre a altas horas de la noche rondando los contenedores» y, en caso de detectar este tipo de conductas, «alertar a la policía para poder apresar al incívico que está realizando estos actos vandálicos».

«Los tenemos identificados, pero si no les pillamos ‘in situ’ no podemos hacer nada», manifiesta al respecto el concejal de Policía, Andrés Añón, que prosigue: «Pediremos a la Guardia Civil que nos ayude a reforzar la vigilancia porque entendemos que esto no se puede quedar así. Aunque ninguna persona ha salido herida, genera sensación de inseguridad. Además, supone un coste extra que sale de los impuestos de todos».