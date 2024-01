La avalancha de pacientes con virus respiratorios, que ha vuelto a tensionar las áreas de Hospitalización y Urgencias, y la reanudación de las protestas sindicales por el incumplimiento del acuerdo que obligaba a uniformizar los derechos laborales del personal laboral y de los funcionarios han agitado de nuevo las costuras del hospital de la Ribera, que vuelve a ser un escenario de conflicto. La presión que ejerce la gripe y la covid sobre los centros de salud y los hospitales no es exclusiva de la Ribera pero sí la rémora de las diferencias de trato que se aplican a 1.350 trabajadores sanitarios, que siguen sin resolverse casi seis años después de la reversión que puso fin a la gestión privada.

La concentración convocada en la mañana de hoy ante la sede de la Conselleria de Sanidad respondía al hartazgo que sufre parte de la plantilla por el «incumplimiento» del acuerdo suscrito en 27 de marzo de 2023 entre la Generalitat y los representantes de los trabajadores para homogeneizar las condiciones de trabajo. Ese pacto, que sirvió para desconvocar al última hora una convocatoria de huelga, todavía no se ha aplicado. El objetivo de los representantes sindicales es imponer la misma jornada anual de horas de trabajo, complementar al 100 % las situaciones de baja laborales derivadas de enfermedad común y generalizar el sistema de productividad de la conselleria si no se perciben incentivos.

Protestas sin ningún efecto

El comité de empresa ya escenificó el pasado 15 de diciembre la rotura de las planillas de trabajo en la puerta del Hospital de la Ribera en una protesta que movilizó al personal laboral subrogado (el que contrató la antigua empresa concesionaria), pero esta presión no surtió efecto y ayer el comité de empresa se plantó ante la fachada de la conselleria.

«Nosotros firmamos con la administración, que para nosotros es la que tiene que ser garante. Los acuerdos no se firman con los partidos políticos, se firman con las administraciones, pero hasta el día de hoy no tenemos una repuesta oficial de por qué no se cumple el acuerdo», lamentó ayer el presidente del comité de empresa, Enrique Martínez, representante del CSIF.

Más de 1.300 trabajadores laborales del departamento de salud de la Ribera siguen afectados por esta «situación inconcebible» que arrastran desde abril de 2018: «Nos seguimos rigiendo por un convenio de una empresa firmada, que se firmó en 2016, y nos consideramos y nos consideran trabajadores de segunda categoría», reprocha Martínez.