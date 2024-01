El primer fin de semana de 2024 deparó al fútbol femenino de la Ribera la segunda ronda de la Copa Comunitat de la que solo salió vivo el Castellonense. Alzira y Benifaió se bajaron del torneo del K.O de la Federación Valenciana.

Este tipo de competiciones a un partido suelen deparar sorpresas y una de ellas es lo que evitó el Castellonense, que debutaba en la competición -al ser de mayor categoría se libró de una ronda- frente al Inter de Xàtiva, de Segunda Regional, que se puso por delante en dos ocasiones, pero terminó cediendo por 3-6 gracias a la mayor pegada de las ribereñas que tan solo dispusieron de un cambio. La puesta en escena de las setabenses no pudo ser mejor, con un chut magistral en el 2’ que se coló por toda la escuadra de la portería de María García. Un gol en contra y un serio aviso para el conjunto de Mesa, que tardó entre poco y nada en ponerse por delante. A la salida de un córner, Merenciano contactó con el larguero tras un remate con la testa y el balón salió en dirección hacía Sandra Celda, que lo atacó con una gran maniobra para lograr el 1-1. Tres minutos después, fue Patri Poveda la que encontró a Saúco para convertir el 1-2 desde corazón del área. Lo más difícil ya estaba hecho, es más, la de Sant Joanet tuvo en sus botas dos ocasiones para matar el partido: la primera la sacó la portera local con el pie y en la segunda no le dio suficiente fuerza al balón para superar a ésta por arriba. El Inter no pisó campo contrario en exceso, pero cuando lo hizo, provocó daño y puso en apuros a la defensa del Castellonense. Antes del descanso, las de Xàtiva hicieron saltar las alarmas con dos disparos muy certeros convertidos en goles imposibles para la portera que ponían de nuevo el partido a su favor, 3-2. Tuvo Mery la opción de empatar, pero se le marchó alto el intento.

Tras el descanso, el Castellonense arrasó gracias a un torrente de ocasiones que terminó convirtiendo en los goles del triunfo. Avisaron Maite, Patri y Merenciano, que volvió a estamparse con el larguero por tercera vez en un balón parado, pero fue Saúco la que igualó la contienda asistida por Maite. Cinco minutos después, en el 70’, se repitió la historia y la conexión Maite-Saúco. La de Carlet vio la llegada de la delantera y le dejó el balón en bandeja para convertir el tercero de su cuenta particular en el 3-4. Unas inocentes manos dentro del área terminaron en un penalti transformado por Maite para el quinto tanto antes de que Patri cerrara definitivamente el marcador en el minuto 87.

Derrota contundente

El Benifaió, que utilizó la anterior ronda como empujón anímico, se quedó en el camino tras caer derrotado por 2-0 contra un Catarroja de una categoría más baja, aunque con mucho potencial. La falta de gol sigue lastrando al equipo ‘rallaet’ que marró varias ocasiones en el primer periodo. En la reanudación las locales anotaron los dos goles del triunfo y el Benifaió incluso echó por la borda acercarse en el marcador lanzando fuera una pena máxima. El Alzira nada pudo hacer frente al Miramar, que exhibió su potencial endosando un 1-7 a las blaugranas. No tardó nada en ponerse 0-2 el equipo de la Safor, que manejó el encuentro a su antojo. El Alzira, muy voluntarioso, quiso entrar en la pelea, pero las diferencias sobre el campo fueron grandes. Anabel Palomares dejó su huella con un golazo desde la frontal, en el único tiro a puerta del partido.