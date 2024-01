El Ayuntamiento de Alzira firmará una convenio con una empresa para canalizar la retirada de jabalíes abatidos por los cazadores que no se vayan a destinar al consumo humano, y que se utilizarán para la fabricación de piensos, con la intención de facilitar la caza a los aficionados y con la expectativa de triplicar las piezas que se capturan. El anuncio lo realizó el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, en la asamblea de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Alzira), celebrada el lunes en la casa de la cultura.

Montalvá detalló que en muchas ocasiones los cazadores no saben qué hacer con los jabalíes que se abaten en las esperas, en muchos casos piezas de gran volumen, lo que les lleva a ser muy selectivos. “Hasta ahora, los han recogido y guardan la carne en neveras, pero ya no saben qué hacer y abandonar un cadáver está prohibido. Hablando con ellos me decían que si tuvieran un sitio donde tirarlos se podrían triplicar las piezas que se capturan”, explica Montalvá,

El ayuntamiento ha contactado con una empresa del sector avícola que cuenta con un servicio de retirada de restos animales para la fabricación de piensos que está dispuesta a facilitar el depósito de jabalíes muertos con este mismo fin, sin coste alguno para el ayuntamiento, ha señalado Montalvá, que destaca que la empresa quiere colaborar con agricultores y cazadores y que todos los colectivos implicados “ven ventajas y están ilusionados en que se pueda cazar más sin traer gente de fuera” y, de algún modo, tratar de reducir los daños que ocasionan los jabalíes en el campo.

La proliferación de cerdos salvajes en los últimos años se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los agricultores, que no solo sufren los daños en forma de árboles escarbados, márgenes rotos o gomas del goteo perforadas, sino que incluso en algunas zonas de Alzira han alertado que incluso se “sirven” las naranjas del árbol. El aumento de la población también ha provocado un goteo de accidentes de trafico.

Montalvá señala que desde que asumió la concejalía de Agricultura tras las municipales de mayo ha analizado alternativas como la posibilidad de incinerar los jabalíes abatidos, aunque finalmente, gracias a la colaboración de esta empresa, se ha considerado que su retirada para la fabricación de piensos se trata de la mejor opción ya que permite depositar los jabalíes muertos a cualquier hora del día. “El cazador seguirá recogiendo el animal con algún remolque y lo podrán llevar a esta empresa a cualquier hora sin preocuparse de si alguien se lo compra o lo congelan”, incide el edil, que no duda en señalar que “las grandes soluciones no tienen por qué ser caras”.

Enrique Montalvá recuerda que el ayuntamiento tiene un convenio con la Asociación de Cazadores de Alzira por el que, en la medida que recibe quejas de los agricultores por los daños ocasionados por jabalíes, les indica en qué puntos pueden realizar esperas. El número de jabalíes abatidos y llevados analizar al laboratorio de referencia en la farmacia Alamanzón marcó en 2022 un récord con 346 capturas, que da cuenta de lo extendida que está lo que Montalvá no duda en calificar como “plaga”.