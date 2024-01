La estación meteorológica que la empresa Inforatge gestiona en la localidad ribereña de Castelló marcó el jueves una temperatura incluso más alta que la registrada por Aemet en el observatorio de Chelva (29,6 º C), en lo que fue el día más cálido de un mes de enero desde que existen registros en la Comunitat Valenciana. Los 30,8 º C que alcanzó el termómetro en Castelló representa la temperatura más alta del día en España y Europa y, según explica el meteorólogo Jovi Esteve, supone posiblemente un nuevo récord de calor en España que supera en un grado la máxima registrada hasta ahora, que se alcanzó en enero de 2021 en Alicante con 29,8 º C.

Como ayer adelantó Levante-EMV en base a los datos de Aemet, siete de los diez observatorios españoles con las temperaturas más altas eran valencianos y entre ellos sobresalían el de Chelva, con 29,6 º C, la temperatura más elevada en base a las estaciones que conforman la red de la Agencia Estatal de Meteorología, y los 29,5 º C de Carcaixent. Temperaturas propias de junio en invierno Las estaciones de Inforatge, por su parte, registraron en Castelló la temperatura más alta con 30,8 º C, “una temperatura propia del mes de junio”, comenta Jovi Esteve, mientras que otros registros destacados de esta red en estaciones en la Ribera se localizan en Càrcer con 29,8 º C, Sant Joanet con 29,5 º C, l’Alcúdia, Carcaixent y Guadassuar con 29,3 º C o Massalavés con 29,1º C. Esteve destaca que se trata del tercer pico de calor en enero que podría convertir este mes en el más cálido desde que hay registros oficiales y señala que “el campo no entiende de calendario, solo de temperaturas” y, de hecho, hay cerezos floreciendo. El meteorólogo de Algemesí recuerda además que los dos últimos años han sido considerados de forma consecutiva los más calurosos. Según explica Jovi Esteve, los pronósticos anuncian para hoy un ligero descenso de las temperaturas, que seguirán por encima de los valores que se considerarían normales en enero, mientras que la próxima semana bajarán progresivamente por la entrada de vientos más húmedos, aunque seguirán altas.