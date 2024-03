El chef de Carcaixent Àlex Vidal logra un Sol Repsol con sabores tradicionales

Carcaixent se ha abierto un hueco entre los grandes referentes gastronómicos del país. El cocinero Àlex Vidal, del restaurante Origen, ha obtenido un Sol Repsol, distintivo que reconoce la aplicación de criterios de sostenibilidad o economía circular, además de su calidad, entre los negocios de la hostelería. Un reconocimiento que le llegó por sorpresa, al poco de celebrar el primer aniversario de la apertura de su establecimiento. En él, defiende la cocina tradicional valenciana con toques modernos: «Aplicamos técnicas e innovación, pero el sabor es el de los platos que elaboraban nuestras abuelas», asegura.

Vidal abrió su negocio al público el 11 de febrero de 2023. Aunque es el fruto de un proceso de maduración. «Estuve muchos años pensando el proyecto que quería hacer en mi pueblo, porque quería, junto a mi socio David Timor, proponer algo diferente. Desde antes de la pandemia estábamos ya buscando idea y conceptos», expone el cocinero de Carcaixent.

De Toledo a casa

Tras trabajar en países como Singapur, México o Reino Unido, además de en diversas regiones españolas, fue un municipio de Toledo de menos de mil habitantes el que le animó a dar el paso definitivo. A fin de cuentas, «si un restaurante sostenible funcionaba en un pueblo tan pequeño, ¿por qué no iba a ser posible algo similar en Carcaixent».

Vidal, en su restaurante. / Levante-EMV

Así se cocinó el regreso de Vidal a su tierra de origen. Un viaje que, como él mismo destaca, han seguido otros tantos cocineros, que durante los últimos años reivindican sus raíces frente a la tendencia de desarrollar proyectos únicamente en grandes ciudades.

Durante los últimos trece meses, Vidal ha liderado un equipo que ha tenido por bandera la sostenibilidad, en el sentido más amplio del vocablo, ya que afecta al reciclaje, pero también a los horarios de trabajo o al comercio justo con productos de kilómetro cero. Al respecto, señala, por ejemplo, que ha cerrado su negocio en fechas muy señaladas de la Navidad o la Pascua para ofrecer disfrutar del descanso con la familia y amigos. «Por suerte, el sector está empezando a cambiar y se ha dado cuenta de que una persona no puede estar trabajando 70 horas a la semana y sin librar», apostilla.

Productos del mercado local

Su discurso se aplica, evidentemente, a sus platos. Por ejemplo, le encanta incorporar toques cítricos a sus recetas, ya que el Carcaixent actual no se entendería sin la naranja. Aunque, siempre tiene en mente el pasado. «Aplicamos técnicas e innovación, pero el sabor es el de los platos que elaboraban nuestras abuelas. Yo voy todos los días a comprar al mercado municipal y nos gusta mucho recuperar recetas y platos antiguos, o que se cocinaban en bares de toda la vida, y darles un giro de tuerca», expone.

La guía de Levante-EMV ya destacó el nivel culinario de Origen. / Levante-EMV

Por todo ello y mucho más, la guía Repsol ha distinguido a Origen con un Sol, un reconocimiento que ni él mismo esperaba. «Cuando me llamaron, pensé que era una broma», reconoce. Ahora, las reservas han aumentado, aunque no por ello tiene planes de ampliar sus servicios. «Estar en la guía es un prestigio y una alegría, pero entendemos que se refuerza nuestro discurso. No vamos a cambiar para atender a más comensales, ni nuestra manera de trabajar. Seguiremos con la misma presión que hasta ahora, que es la de querer hacer las cosas de la mejor manera posible», concluye.