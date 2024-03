El Castellonse da un paso importante para seguir en la Liga Valenta

El Castellonense se llevó tres puntos de oro en la Liga Valenta frente al E1 Paiporta, que acabó el encuentro dentro del área del cuadro ribereño, que, a su vez, terminó pidiendo la hora y se benefició de la falta de acierto rival. Un triunfo que permite no sufrir por la salvación, sin ser matemática, con 16 puntos de margen sobre el Onda, que es el primer equipo que ocupa plaza de descenso, a falta de diez partidos para terminar el campeonato.

El encuentro arrancó sin dominio claro en los primeros compases entre dos equipos a los que apenas les duraba el balón en los pies. A las manos de María García se marchó una falta en el primer disparo a puerta de las visitantes pasados los primeros cinco minutos. No tardó mucho Inés en hacer gala de su velocidad y desborde, aunque su centro lo cortó una zaguera. A partir de ahí llegaron los mejores minutos del Castellonense que acumuló llegadas con peligro hasta lograr el 1-0. Mery envió por arriba un rechace a la salida de un córner tras pegarle con el empeine y Patri no le dio fuerza a un gran balón puesto por Maite. La de Carlet volvió a lucirse minutos después con un pase en profundidad, esta vez a Inés, que ganó la partida a su defensora y la cruzó de derecha a izquierda para que Patri solo tuviese que empujarla. Tras el gol, el Castellonense pudo haber dejado el partido visto para sentencia en un mano a mano en el que Anna vio como la portera le ganaba la partida. Del posible 2-0 se pasó al 1-1 en una acción en la que el E1 dejó claro que jugar con tres centrales no siempre es síntoma de máxima seguridad defensiva. Sí es sinónimo de peligro y gol contar con Maite, que justo antes del descanso deshizo las tablas con un chut de media distancia que contó con la colaboración de la portera. En el segundo tiempo, el Castellonense jugó con fuego, con constantes pérdidas y cesión de espacios permitiendo al rival soñar con el empate, que no llegó por falta de acierto en los metros finales, acabando el partido con tres saques de esquina consecutivos que pusieron en peligro el triunfo.

En Primera, la vida sigue igual para un Benifaió que ocupa la penúltima posición, a cuatro puntos de la salvación, tras caer por 1-5 frente al Marítim. Irina Ferris igualó el partido tras un inicio movido, pero las visitantes no dieron lugar a la sorpresa.

En Segunda, el Alberic alcanzó la sexta victoria seguida venciendo 0-3 al Ciutat de Mislata B con goles de Erika Richart, Rosa Guerola y Patri Moscardó. El Sollana ganó lejos de casa por segunda semana consecutiva y se acerca a su rival, el filial del E1, al que derrotó por 0-1 con un solitario gol de María Jiménez en el 2’. El Alzira también se hizo con los tres puntos tras vencer por 2-1 el Beniparrell gracias a los goles de Anabel Palomares en el 3’ y en el 75. L’Alcúdia nada pudo hacer ante un Inter de Xàtiva que le endosó ocho tantos.